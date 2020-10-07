"Это паралич нервной системы": звезда "Кухни" и "СениФеди" исхудала на фоне тяжелой болезни

Звезда сериалов "Кухня", "Отель Элеон", "СеняФедя" перенесла тяжелую форму коронавируса. Недуг сказался на внешнем виде актера Михаила Тарабукина.

Опасную инфекцию актер подхватил несколько недель назад. Доктора диагностировали двустороннюю пневмонию, вызнанную вирусом. У Михаила Тарабукина была очень высокая температура – 39,5, а также он потерял возможность чувствовать вкус и запах.

По словам знаменитости, из-за недуга он сильно потерял в весе. Теперь Михаил шутит, что познал экстремальный рецепт похудения.

Интересно, что после болезни Тарабукин перестал любить вкус алкоголя и кофе. "Все рецепторы сильно перестроились, это же бактериологическое оружие, отсутствие обоняния и вкуса – это паралич нервной системы, как многие яды . И теперь кофе, без которого не мог начать утро, просто какой то ... как будто землю поджарили и кипятку плеснули (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – поведала знаменитость.

Отвечая на вопросы подписчиков, Михаил поведал, что в острую фазу недуга в буквальном смысле задыхался. Актер астматик, что осложняло течение болезни. "Чуть не подох", – эмоционально описал свое состояние Тарабукин.

Звезда сериала "СеняФедя" отметила, что от коронавируса никто не спасется. Коварная зараза пришла в нашу жизнь и, скорее всего, в ней останется надолго. Михаил Тарабукин пожелал поклонникам легкой формы болезни и здоровья.