"Это паралич нервной системы": звезда "Кухни" и "СениФеди" исхудала на фоне тяжелой болезни

Опасную инфекцию актер подхватил несколько недель назад. Доктора диагностировали двустороннюю пневмонию, вызнанную вирусом. У Михаила Тарабукина была очень высокая температура – 39,5, а также он потерял возможность чувствовать вкус и запах.
По словам знаменитости, из-за недуга он сильно потерял в весе. Теперь Михаил шутит, что познал экстремальный рецепт похудения.
Интересно, что после болезни Тарабукин перестал любить вкус алкоголя и кофе. "Все рецепторы сильно перестроились, это же бактериологическое оружие, отсутствие обоняния и вкуса – это паралич нервной системы, как многие яды . И теперь кофе, без которого не мог начать утро, просто какой то ... как будто землю поджарили и кипятку плеснули (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – поведала знаменитость.
Отвечая на вопросы подписчиков, Михаил поведал, что в острую фазу недуга в буквальном смысле задыхался. Актер астматик, что осложняло течение болезни. "Чуть не подох", – эмоционально описал свое состояние Тарабукин.
Звезда сериала "СеняФедя" отметила, что от коронавируса никто не спасется. Коварная зараза пришла в нашу жизнь и, скорее всего, в ней останется надолго. Михаил Тарабукин пожелал поклонникам легкой формы болезни и здоровья.
Популярные темы форума
Помойка
Длинные ногти у девушки это красиво?
Вопрос мужчинам
Как вы относитесь к людям с нетрадиционной ориентацией?
Пулеметчица
я азербайджанец, девушка армянка
Тут обитает конченный маньяк и извращенец
Ненавижу рыжих
Ищу регион где поселиться
Самосожжение.