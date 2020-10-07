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Сериалы

"Это паралич нервной системы": звезда "Кухни" и "СениФеди" исхудала на фоне тяжелой болезни

Михаил Тарабукин. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда сериалов "Кухня", "Отель Элеон", "СеняФедя" перенесла тяжелую форму коронавируса. Недуг сказался на внешнем виде актера Михаила Тарабукина.
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Опасную инфекцию актер подхватил несколько недель назад. Доктора диагностировали двустороннюю пневмонию, вызнанную вирусом. У Михаила Тарабукина была очень высокая температура – 39,5, а также он потерял возможность чувствовать вкус и запах.

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 Михаил Александрович Тарабукин

Михаил Александрович Тарабукин актер

По словам знаменитости, из-за недуга он сильно потерял в весе. Теперь Михаил шутит, что познал экстремальный рецепт похудения.

Интересно, что после болезни Тарабукин перестал любить вкус алкоголя и кофе. "Все рецепторы сильно перестроились, это же бактериологическое оружие, отсутствие обоняния и вкуса – это паралич нервной системы, как многие яды . И теперь кофе, без которого не мог начать утро, просто какой то ... как будто землю поджарили и кипятку плеснули (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – поведала знаменитость.

Отвечая на вопросы подписчиков, Михаил поведал, что в острую фазу недуга в буквальном смысле задыхался. Актер астматик, что осложняло течение болезни. "Чуть не подох", – эмоционально описал свое состояние Тарабукин.

Звезда сериала "СеняФедя" отметила, что от коронавируса никто не спасется. Коварная зараза пришла в нашу жизнь и, скорее всего, в ней останется надолго. Михаил Тарабукин пожелал поклонникам легкой формы болезни и здоровья.

Автор: 7 октября 2020, 12:49 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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