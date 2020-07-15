Дочь Абрамовича вызвала ажиотаж своим видом

София Абрамович порадовала поклонников новым снимком. Девушка находится в отличной форме.

Дочь Романа Абрамовича не стремится к модельной внешности, но себя не запускает. София регулярно занимается спортом и увлекается серфингом. Она отлично натренировала тело, которое недавно показала подписчикам своего инстаграм-аккаунта.

София опубликовала снимок, на котором можно разглядеть ее формы. Облаченная в спортивную одежду 25-летняя дочь бизнесмена запечатлела свое отражение в зеркале, прикрыв лицо смартфоном. Пользователям остается восхищаться лишь оголенными мускулистыми ногами девушки.

Под снимком София написала, что ей не всегда нравится тренироваться: "У меня есть любовь и ненависть в отношениях с бегом". Пользователи Сети не смогли прокомментировать снимок девушки, потому что она ограничила доступ.

Напомним, что у Романа Абрамовича семеро детей. Пятерых наследников, в том числе Софию, бизнесмену подарила вторая избранница Ирина, с которой он развелся в 2007 году.

Третья супруга, дизайнер Дарья Жукова, родила предпринимателю двоих детей. Самый младший ребенок появился на свет в 2013-м. Абрамович расстался с Жуковой три года назад.