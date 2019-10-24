Появились подробности состояния Абрамовича после изгнания из Великобритании

У российского миллиардера есть возможность приехать в Великобританию по своему израильскому паспорту, который он получил после отказа в продлении британской визы. Однако он этого делать не желает. Известно, что за 18 месяцев Роман Абрамович ни разу не связывался с британскими властями.
"Его отсутствие по большей части добровольное, потому что он все еще кипит", – приводит слова одного из знакомых миллиардера Ura.ru. По его словам, Роман Абрамович считает, что сделал не меньше остальных, чтобы сделать Английскую премьер-лигу такой, какой она стала сегодня, и приносил пользу бизнес-сообществу этой страны".
Сейчас Роман Абрамович посещает художественные выставки, путешествует на своей яхте и занимается борьбой с антисемитизмом. Миллиардер спонсирует еврейские благотворительные организации.
Кроме того, по некоторым данным, Роман Абрамович занимается вопросом о продаже лондонского футбольного клуба "Челси". Предложений ему поступает много. Вместе с тем, близкие к миллиардеру источники заявили, что клуб не продается.
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