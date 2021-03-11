Бывшая жена Абрамовича родила от нового мужа-миллиардера

Экс-супруга Романа Абрамовича вновь стала матерью. Дарья Жукова подарила возлюбленному Ставросу Ниархосу сына.



Мальчика назвали в честь отца греческого бизнесмена Филипом. Радостная новость появилась 11 марта.

Об интересном положении светской львицы стало известно в конце 2020 года. В Сети были обнародованы снимки бывшей жены Романа Абрамовича с округлившимся животом.

Напомним, Дарья Жукова и грек поженились осенью 2019 года. На торжестве были только родные и друзья пары. Среди последних, к слову, есть звезды Голливуда. Позже чета устроила шикарный праздник уже для широкого приглашенных.

До брака со Ставросом Ниархосом Дарья Жукова была женой российского миллиардера Романа Абрамова. У них есть общие сын Аарон и дочь Лея. Супруги развелись четыре года назад. Они сумели сохранить теплые дружеские отношения.



Со следующим избранником Жукова познакомилась вскоре после расставания с Абрамовичем. Лишь два года назад дизайнер раскрыла новый роман, придя с миллиардером на бал Института костюмов в Нью-Йорке.