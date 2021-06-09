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Шоу-бизнес
Появилось уникальное фото Жуковой с новорожденным сыном

Появилось уникальное фото Жуковой с новорожденным сыном

В честь юбилея основательницы музея "Гараж" Дарьи Жуковой ее близкий друг показал особенное фото именинницы.
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Накануне экс-избранница Романа Абрамовича отметила свое 40-летие. А пару месяцев назад светская львица в третий раз стала мамой. Эти два события сподвигли друга Дарьи Жуковой – журналиста Дерека Бласберга показать публике уникальный снимок.

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Мжучина опубликовал в своем инстаграм-аккаунте солнечное фото именинницы с новорожденным сыном и пожелал Дарье счастливого дня рождения. К теплым поздравлениям присоединились и многочисленные подписчики. Ранее светская львица не показывала малыша в соцсетях, поэтому этот кадр стал настоящим подарком для всех поклонников. На фото молодая мама прекрасно выглядит, демонстрирует стройную фигуру в брендовом платье и так и светится от счастья. В Сторис Бласберг добавил к поздравлению и другие фото Дарьи, на одном из которых женщина запечатлена на поздних сроках беременности.

Напомним, что Даша Жукова родила третьего малыша от греческого миллиардера Ставроса Ниархоса. Мальчика назвали Филиппом. Пара зарегистрировала брак еще осенью 2019-ого года, а через год сыграла роскошную свадьбу во французской столице.

Ранее Дарья Жукова была замужем за не менее известным миллиардером – Романом Абрамовичем. В союзе, просуществовавшем около десяти лет, основательница "Гаража" родила двоих детей. Ранее ходили слухи о воссоединении Дарьи Жуковой и Романа Абрамовича, но они не подтвердились.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Anna Salynskaya / www.globallookpress.com
Автор: 9 июня 2021, 15:04 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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