Дочь Абрамовича будоражит воображение мужчин откровенными нарядами

Софья Абрамович делится снимками и видео в своем инстаграм-аккаунте. Девушка поет, танцует, занимается обычным и конным спортом, путешествует.
На днях она опубликовала в соцсети фото в довольно откровенном наряде. "Почему ты настолько идеальная?", "Хорошенькая" – комментируют посты поклонники Софьи.
Софья Абрамович – дочь Романа Абрамовича и его второй супруги Ирины Миландиной. В 2018 году девушка окончила учебу в престижном колледже Royal Holloway в Лондоне. Она получила степень в области менеджмента и маркетинга.
Когда-то блондинку критиковали в Сети из-за ее внешности. Дочери предпринимателя писали, что ей нужно похудеть, переодеться, заняться здоровьем и покрасить волосы. На какое-то время наследница Романа Абрамовича даже удалилась из соцсети, но потом вернулась похорошевшей.
Напомним, что у Романа Абрамовича семеро детей. Пятерых наследников, в том числе Софью, бизнесмену подарила вторая избранница Ирина, с которой он развелся в 2007 году.
Третья супруга, дизайнер Дарья Жукова, родила предпринимателю двоих детей. Самый младший ребенок появился на свет в 2013-м. Абрамович расстался с Жуковой три года назад.
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