Новая избранница Абрамовича не постеснялась задрать ногу на глазах у детей

Роман Абрамович нечасто появляется на светских мероприятиях, куда проще его встретить в местах для "простых смертных".

Недавно в Сети появились снимки бизнесмена, сделанные в зоне отдыха парка Сколково в Москве. На фотографиях он сидит за столиком кафе в компании детей от Дарьи Жуковой и симпатичной незнакомки. Поначалу некоторые приняли девушку за няню, однако многим показалось, что она уж слишком развязно ведет себя рядом с подопечными.

Дело в том, что на снимке незнакомка задрала ногу на стул. Именно поэтому многие подумали, что девушка на самом деле не прислуга, а новая избранница Романа Абрамовича. Вероятно, отношения пары уже вышли на новый уровень, и пассия не стесняется быть самой собой даже рядом с наследниками миллиардера.

Стоит отметить, что бизнесмен предпочитает не афишировать личную жизнь. После расставания с Дарьей Жуковой Роману Абрамовичу приписывали романы со многими известными женщинами. Например, его "женили" с Юлией Пересильд, Дианой Вишневой и даже с Земфирой. Однако эти слухи не подтвердились.

Напомним, в начале 2021 года стало известно, что дочь Романа Абрамовича Софья планирует выйти замуж. В личном блоге девушка продемонстрировала заветное кольцо с бриллиантом, а также показала несколько снимков с избранником, имя которого предпочла не афишировать. Однако уже весной из инстаграм-аккаунта Софьи пропали фото с парнем, как и кольцо с пальца.