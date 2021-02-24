Такой нет даже у монархов: Абрамович обзавелся роскошной яхтой за сотни миллионов долларов

По данным российского Forbes, яхту 54-летнего Роман Абрамовича строили в немецком Бремерхафене. Судно получило название "Солярис". Обычно такие строятся как дополнение к основной яхте. Их используют для транспортировки небольших судов или субмарин.
Основатель портала Yacht Harbour Дмитрий Семенихин отметил, что в последнее время спрос на такие яхты увеличивается. Все больше владельцев крупных суден отдают предпочтения лодкам поменьше. Стоит отметить, что Роман Аркадьевич также владеет 162,5-метровой яхтой, которая называется "Эклипс".
В "Солярисе" есть порядка 10 палуб и почти 50 кают. На яхте могут находиться до 36 пассажиров и 60 человек из экипажа. На судне Абрамовича предусмотрен лифт, есть тренажерный зал, джакузи и бассейн. Имеется ангар для вертолетов и посадочная площадка.
Во сколько обошлась Роману Абрамовичу эта роскошная яхта, точно неизвестно. По оценкам экспертов, стоимость судна "Солярис" может достигать 550 миллионов долларов. В беседе с Forbes Дмитрий Семенихин подчеркнул, что такими эксклюзивными суднами не владеют даже королевские семьи Ближнего Востока.
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