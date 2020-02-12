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Дочь Романа Абромовича оголилась на шикарной яхте

София Абрамович. Фото: instagram.com/sofiaabramov1ch
Наследница Романа Абрамовича отдыхает на Ибице. 24-летняя Софья поделилась одним из моментов отпуска. 
прочитано 764 раза

Дочь миллиардера показала снимок с яхты в "Инстаграм". Девушка предстала в слитном купальнике розового оттенка с принтом.

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 Роман Аркадьевич Абрамович

Роман Аркадьевич Абрамович бизнесмен

Софья Абрамович продемонстрировала пышные женственные формы и красивый ровный загар. В подписи к снимку она намекнула, что ждет 14 февраля – Дня всех влюбленных.

Фолловеры одарили завидную невесту комплиментами. Они считают, что парень, который покорит ее сердце, будет счастливчиком. К слову, о себе дочь Романа Абрамович почти не рассказывает, зато часто делится в соцсети фотографиями, радуя поклонников.

Напомним, наследница миллиардера живет в Лондоне. Девушка увлекается конным спортом, остальное время посвящая учебе. 

Роман Абрамович был женат три раза. С последней избранницей Дарьей Жуковой предприниматель расстался в 2017 году. От нее у миллиардера есть сын Аарон и дочь Лея. У бизнесмена есть еще трое детей от первого брака. 

Автор: 12 февраля 2020, 17:32
ФОТОРЕПОРТАЖ

Преобразившаяся дочь Абрамовича восхитила телом

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
В ее случае не оголятся надо,а от камеры прятатся.
Гость
Ответить
Ровный Розовый загар, гы, даже не смешно, а тревожно. Папе надо срочно дочу мазать кефиром, пока кожа не облезла.
Гость
Ответить
Крепенткая такая пуся у Ромы.
Гость
Ответить
У нас кроме Абрамовича есть еще Абромович, да?
Гость
Ответить
Заголовок - просто шедевр! Поздравляю! Это даже для Дней.ру круто!
1

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