Дочь Романа Абромовича оголилась на шикарной яхте

Дочь миллиардера показала снимок с яхты в "Инстаграм". Девушка предстала в слитном купальнике розового оттенка с принтом.
Софья Абрамович продемонстрировала пышные женственные формы и красивый ровный загар. В подписи к снимку она намекнула, что ждет 14 февраля – Дня всех влюбленных.
Фолловеры одарили завидную невесту комплиментами. Они считают, что парень, который покорит ее сердце, будет счастливчиком. К слову, о себе дочь Романа Абрамович почти не рассказывает, зато часто делится в соцсети фотографиями, радуя поклонников.
Напомним, наследница миллиардера живет в Лондоне. Девушка увлекается конным спортом, остальное время посвящая учебе.
Роман Абрамович был женат три раза. С последней избранницей Дарьей Жуковой предприниматель расстался в 2017 году. От нее у миллиардера есть сын Аарон и дочь Лея. У бизнесмена есть еще трое детей от первого брака.
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