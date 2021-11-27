"Обидно становится": Оболгавшую покойника Гузееву не могут найти даже близкие

Народный артист скончался 20 ноября из-за последствий коронавируса, который дал осложнения на все жизненно важные органы. Было известно, что Гаркалин делал прививку, причем дважды, однако это его не спасло. Врачи назвали такой случай "исключением".
Тем не менее, в правдивость информации о вакцинации артиста поверили не все. В том числе, Лариса Гузеева утверждала, что Валерий Борисович не прививался и у него был купленный сертификат. Она даже заявила, что лежала с ним вместе в больнице, где он ей об этом сообщил.
На Гузееву тут же обрушилась волна хейта, а она призналась, что оболгала покойного артиста намеренно, чтобы люди стали делать прививки. Естественно, так это родственники умершего не оставили, они наняли юристов. По словам специалиста, Гузеевой теперь грозит статья за клевету.
После скандала Лариса Андреевна решила сохранить молчание. Сначала она просто не принесла никаких извинений, а потом и вовсе пропала. Информации о нее местонахождении нет даже у близких. Журналисты обратились к ее коллеге и близкой знакомой Розе Сябитовой, но та не дала комментариев, лишь высказав свое негодование. "Вы меня кем считаете? Своим информатором что ли? Мне даже обидно становится", – возмутилась телесваха.