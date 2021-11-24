Почему народ хохотал и шутил на прощании с Гаркалиным

Вчера состоялось прощание с актером Валерием Гаркалиным. Психолог Павел Пономарев дал объяснение странному поведению некоторых присутствующих.

20 ноября стало известно, что из жизни ушел Валерий Гаркалин. Артист несколько месяцев провел в больнице, куда он попал из-за коронавируса. К сожалению, героя "Ширли-мырли" спасти не удалось.

На прощании, которое прошло вчера, периодически был слышен смех. Хохот показался некоторым странным, ведь вокруг царила совсем не та обстановка. Как позже оказалось, кто-то не смог сдержать эмоций, когда со сцены вспоминали смешные истории, связанные с Валерием Гаркалиным.

"Символично, что на его похоронах присутствовал смех. Вообще, "эмоциональной нормы" и "правильного" поведения на прощании не существует. Часто может быть нервный смех, алогичное поведение, и даже агрессивное, совершенно неуместное. Каждый человек по-своему переживает уход значимого для себя человека. И даже значимость эта – для всех своя", – дал комментарий Павел Пономарев.

Психолог объяснил, что у каждого может быть абсолютно разная реакцию на ту или иную ситуацию. Потеря коллеги, любимого артиста или родственника всегда дается тяжело.

"Человек, находящийся в глубоком горе и психологической травме непредсказуем. Часто желание улыбнуться на похоронах – это защитная реакция, уводящая нас от грустных мыслей и состояний", – высказался врач.

Также не стоит исключать и того варианта, что речь некоторых, действительно, была с ноткой юмора. Все-таки Валерий Гаркалин – уникальный актер, в карьере которого были и комические, и трагические роли.

"Но возможно, и сами истории, звучавшие на прощание, а рассказывались они актерами, создавали приподнятое настроение и смех", подытожил Павел Пономарев.