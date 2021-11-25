"Излишне говорливая баба": лгунью Гузееву припечатали за слова о мертвом Гаркалине

Скандальный блогер Лена Миро обрушилась с гневной отповедью на Ларису Гузееву. Заявления теледивы ее просто взбесили.

Светская обозревательница раскритиковала актрису за то, что та сначала оболгала коллегу, который скончался от коронавируса, а потом нелепо оправдалась. Лариса Гузеева ранее сказала, что Валерий Гаркалин не был вакцинирован. Затем же она призналась, что у нее не было такой информации и свалила вину на журналистов, которые якобы неверное истолковали ее слова.

Лена Миро попросила ведущую уняться. "Излишне говорливая баба", – окрестила теледиву блогер. Она отметила, что актер был хорошим человеком, который прожил с супругой более трех десятков лет и искренне любил их с дочерью.

Блогер заявила, что Валерий Гаркалин был настоящим артистом, а не персонажем полусветской Москвы. Она добавила, что актер не плел интриги против коллег, не сплетничал и скончался в муках. "И тут вылезает Гузеевна", – возмутилась Лена Миро.

Она убеждена, что после некорректного высказывания Ларисе Гузеевой надо было принесли публичные извинения семье покойного, но этого не произошло. Отметим, что многие пользователи Сети осудили звезду за ее неосторожный поступок.

Ранее адвокат Андрей Алешкин объяснил, какую ответственность может понести Лариса Гузеева за клевету на Валерия Гаркалина. По его словам, знаменитости может грозить крупный штраф или лишение свободы.