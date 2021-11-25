Оболгавшей покойного Гаркалина Гузеевой грозит тюрьма

Адвокат Андрей Алешкин объяснил, какую ответственность может понести Лариса Гузеева за несоответствующие действительности слова о том, что актер не вакцинировался от коронавируса.



Ранее телеведущая призналась, что соврала об отсутствии прививки у скончавшегося Валерия Гаркалина. Правда, оправдания прозвучали довольно нелепо. Так, звезда экрана заявила, что хотела защитить артиста от "сумасшедших" и остановить поток "антипрививочного мракобесия".

Затем Лариса Гузеева и вовсе свалила все на журналистов, которые якобы выдернули ее высказывание из контекста. Теперь же актрисе может грозить уголовная ответственность, если родные Валерия Гаркалина обратятся в суд и попросят наказать артистку за клевету.

Адвокат Андрей Алешкин рассказал, чем может обернуться ложь Ларисе Гузеевой. По его словам, ее действия подпадают под статью, предусматривающую наказание от штрафа в миллион рублей до лишения свободы на два года.

Напомним, недавно сама Лариса Гузеева переболела коронавирусом. Она находилась в соседней палате больницы вместе с Валерием Гаркалиным. К сожалению, актер умер от ковида.

Как писали "Дни.ру", выйдя из клиники, Лариса Гузеева заявила, что артист не прививался. Ее поддержал продюсер Евгений Фридлянд, который и вовсе предположил, что у Валерия Гаркалина был куплен прививочный сертификат. В свою очередь близкие знаменитости заверили СМИ, что Валерий Гаркалин вакцинировался от коронавируса.