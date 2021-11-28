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Шоу-бизнес
"Это неправда!": известная актриса врезала Гузеевой за подлое вранье

"Это неправда!": известная актриса врезала Гузеевой за подлое вранье

Ирина Лачина возмутилась недавнему заявлению Ларисы Гузеевой о том, что ныне покойный Валерий Гаркалин не был привит от ковида. Позже артистка оправдалась за ложь, но это не избавило ее от нападок.
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После скандального высказывания на телеведущую обрушились с гневом многие коллеги, посчитав ее поступок подлым. Ирина Лачина стала еще одной из них.

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 Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

 Валерий Борисович Гаркалин

Валерий Борисович Гаркалин актер

Актриса пристыдила звезду экрана. "Это неправда!", – заявила она. По словам знаменитости, скончавшийся после борьбы с коронавирусом Валерий Гаркалин вакцинировался. Звезда призналась, что коллега звонил ей и интересовался, что она думает по этому поводу.

Ирина Лачина отметила в передаче "Ты не поверишь!", что после прививки у него не образовались антитела. Ранее Лариса Гузеева нелепо объяснила свое заявление о Валерии Гаркалине, с которым лечилась от ковида в одной больнице. Сначала она заявила, что он купил сертификат о прививке.

Затем теледива призналась, что не обладала точной информацией. Она отметила, что вступилась за коллегу в споре с антипрививочниками. Ранее адвокат Андрей Алешкин объяснил, какую ответственность может понести Лариса Гузеева за клевету на артиста. По его словам, ей может грозить крупный штраф или лишение свободы.

Напомним, Валерий Гаркалин умер после борьбы с коронавирусом 20 ноября. У актера также серьезные проблемы с сердцем и другие хронические заболевания.

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Лариса Гузеева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/globallookpress.com
Автор: 28 ноября 2021, 12:24 Источник: "Ты не поверишь!" НТВ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

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