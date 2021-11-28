"Это неправда!": известная актриса врезала Гузеевой за подлое вранье

Ирина Лачина возмутилась недавнему заявлению Ларисы Гузеевой о том, что ныне покойный Валерий Гаркалин не был привит от ковида. Позже артистка оправдалась за ложь, но это не избавило ее от нападок.

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