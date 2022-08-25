Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Появились первые кадры прекрасной свадьбы Зары и Манучарова
"Насте недолго осталось": Пропавший Чернышев провожает в могилу онкобольную Заворотнюк
Назад пути нет: оправдывающемуся Галкину обрубили кислород
Снова вместе? Николаев и Королева повторили судьбу Бена Аффлека и Джей Ло
партнеры
Четверг
25 августа
Лента новостей
16:12
Раскрывшего рот по поводу происходящего на Украине Киркорова затравили: Езжай в свой Засранск
16:07
Стыд и срам: Казаченко попал в черный список после критики предательницы Манижи
15:07
"Ошиблась судьба": Высоцкая махнула рукой на больного старика Кончаловского после 24 лет брака
14:47
В Химках женщина за рулем каршеринга протаранила несколько машин на парковке
14:42
На Кубани после массовой драки в гостинице госпитализировали трех человек
14:37
Пермяк избил своего отца до смерти
14:20
В Подмосковье число поездок на электричках выросло на 61% летом
14:06
Названа причина пожаров в Рязанской области
14:01
Жена Сталлоне подала на развод после 25 лет брака
13:58
Решение о разводе: Поставлена точка в расставании несчастной Кудрявцевой с молодым мужем
13:24
В России с 1 сентябре будут введены новые правила для владельцев недвижимости
13:24
Уехала в Голливуд, породнилась с Медведевым и родила под 40: куда пропала актриса Редникова
13:09
"Ваше место на помойке": Опозорившуюся Хаматову погнали со сцены в Риге под возмущенный свист
12:50
Домик для больших титей: пышногрудная Семенович позаботилась о прелестях пятого размера
12:24
Как мошенники лишают россиян денег и недвижимости: Способ прост до безобразия
12:21
В Москве массовая драка закончилась стрельбой
11:46
"Уже билеты взяла": Никому не нужная Собчак бежит на чужбину к Литвиновой
11:46
Сколько стоит аренда самого дешевого загородного дома у воды в Подмосковье
11:02
Залетевшая от стриптизера звезда "Дома-2" Рапунцель нашла отца для младшего сына
10:56
"Я готов встречаться": Бросивший жену с детьми Тарасов приполз на коленях к Бузовой
10:03
Раз – и нет человека: Подвергшая себя опасности Навка рухнула с высоты
10:00
Самые доступные готовые ЖК бизнес-класса
09:30
Как купить долю квартиры на маткапитал
09:12
Оголившийся Плющенко оседлал огромный агрегат: Совместил приятное с полезным
09:10
Ждет ребеночка: Уединившийся с Королевой за спиной у новой пассии Шаляпин по уши влип
09:09
"Скоро": Готовящаяся к уходу Бородина сделала заявление о смерти
06:12
Галкин не смог приехать: поклонники несут цветы и свечи к умершей от шестого инфаркта Пугачевой
04:32
Три развода, тайна рождения сына и одиночество: как складывалась личная жизнь Тереховой
02:11
Шансов выжить нет: Сын Маркл и принца Гарри оказался в шаге от смерти
00:05
День памяти Аникиты и Фотия: народные приметы в праздник 25 августа
21:48
Этого человека знают все: Отец назвал подозреваемого в страшной смерти звезды "Дома-2"
21:05
Деменция прогрессирует: Сын рассказал о состоянии госпитализированной Светличной
20:33
"Надо дальше жить": Съехавшего из дома Маликова застали за интимом с молодухой после слухов о разводе
20:28
"Ее не заткнешь": Чурикова высказалась о говорливой Гагариной
20:17
Во время пожара на рынке в Отрадном в Москве погиб человек
20:13
Осталось у разбитого корыта: любовник Калашниковой изменил с Бузовой
19:47
Женатый Ургант положил глаз на женщину Бондарчука
19:42
"Вот это струя!": потерявший стыд Шепелев вытащил свой шланг на камеру и отлил
19:40
В анализах 10-летней девочки нашли сперму
19:04
Разлучница! Орбакайте наведалась к резвящемуся без Пугачевой Галкину
18:33
Это семейное: отец спасает брошенного женой Диброва от алкоголизма
17:47
"Ты мой, по любви": пойманная в ресторане с Галкиным белокурая помощница раскрыла рот
17:45
В Подмосковье врачи спасли проглотившего 34 магнита ребенка
16:28
Трупные пятна и вонь: Подгнившее тело звезды шоу "Дом-2" обнаружили плавающим в камышах
16:02
"Лишилась верхнего слоя": с рыдающей Брежневой случилось страшное
15:26
"Зашила кормилицу": Кравец о восстановившей перед смертью девственность распутницы из "Дома-2" Кочервей
14:52
Абсолютно голая модель плюс-сайз Эшли Грэм выкатила обвисшую грудь на всеобщее обозрение
14:46
"Направление на аборт": Узнавшая о беременности жена Николаева хочет избавиться от ребенка
14:34
В Подольске за разбойное нападение задержали троих мужчин
14:24
В Москве дымка от пожаров в Рязанской области уменьшится к концу рабочей недели
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Россияне прощаются с Бородиной: Слезы наворачиваются
"Надо дальше жить": Съехавшего из дома Маликова застали за интимом с молодухой после слухов о разводе
"Пополнение": Нырнувшей в койку к молодому любовнику Бабкиной привалило хлопот на старости лет
Галкин не смог приехать: поклонники несут цветы и свечи к умершей от шестого инфаркта Пугачевой
"Его собственный выбор": названа неожиданная причина внезапной смерти 48-летнего Шатунова
Мертвое тело пропавшей звезды "Дома-2" выловили из реки
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Стыд и срам: Казаченко попал в черный список после критики предательницы Манижи

Стыд и срам: Казаченко попал в черный список после критики предательницы Манижи

Певице Маниже, яро выступившей против спецоперации и назвавшей ее "агрессией", хватило совести принять приглашение фестиваля казачьей культуры "Александровская крепость" в Краснодарском крае. Ее коллега по сцене Вадим Казаченко возмущен тем, что предательницу вообще позвали на этот праздник.
прочитано 237 раз

"Доколе будут пытаться применять окна овертона (модель для понимания того, как идеи в обществе с течением времени меняются и влияют на политику – Прим. ред.), постоянно пытаясь совать россиянам таких артистов под разным соусом, – возмущен Казаченко. – Ведь чаще всего это происходит на бюджетные деньги, которые выделяются на всевозможные фестивали. И нет ли в этих приглашениях сомнительных звезд некой коррупционной составляющей – по каким причинам чиновники краснодарского края вообще согласовывают участие таких артистов?"

ПО ТЕМЕ

"Вылезли расисты и диванные патриоты": Чего добилась Манижа песней о русской женщине

 Вадим Геннадиевич Казаченко

Вадим Геннадиевич Казаченко певец

Подобный резкий, но справедливый комментарий артист оставил в группе фестиваля в социальной сети ВКонтакте. "Администраторы фестиваля меня там сразу забанили и отправили в черный список, так же как и многих других комментаторов, которые высказали свое неудовольствие тем, что такую артистку собрались пригласить и заплатить немалые деньги за выступление перед россиянами, казаками", – пояснил Вадим Казченко.

Напомним, исполнительница раскритиковала российские власти за начало спецоперации по защите Донбасса. На некоторое время Манижа выезжала за границу, но позже приняла решение вернуться. Безусловно, путь на российскую сцену теперь ей должен быть закрыт. Россиянам стоит отказаться покупать билеты на выступления певицы, а власти обязаны не допускать ее на большие мероприятия связанные с народными гуляниями в честь праздников. Пусть поет у себя на родине в Таджикистане.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 25 августа 2022, 16:07 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

От детства на войне до всенародной славы: яркая жизнь певицы Manizha

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Три развода, тайна рождения сына и одиночество: как складывалась личная жизнь Тереховой

Артистка так и не нашла любовь
Шоу-бизнес

Домик для больших титей: пышногрудная Семенович позаботилась о прелестях пятого размера

Как сексуально!

Шоу-бизнес

"Уже билеты взяла": Никому не нужная Собчак бежит на чужбину к Литвиновой

Ее там ждут
Шоу-бизнес

Решение о разводе: Поставлена точка в расставании несчастной Кудрявцевой с молодым мужем

Ее заметили с другим

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 22 по 28 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 4063 человека
Впервые с начала весны в России за день выявили больше 33 тысяч случаев ковида
В России за день число госпитализаций с ковидом выросло на 115%
В России нашли новый штамм коронавируса "дельтакрон"

Спорт

"Господи, помоги!": Горькая потеря довела убитую горем Тутберидзе до отчаяния
"Рак мозга": почему Медведева поставила спортивную карьеру на паузу
"Нет ни совести, ни чести": укатившая в США Тутберидзе взорвалась из-за наглой лжи
Впервые стала мамой: 35-летнюю Шарапову поздравляют с прибавлением

Регионы

На Кубани после массовой драки в гостинице госпитализировали трех человек
Пермяк избил своего отца до смерти
В Подмосковье число поездок на электричках выросло на 61% летом
Названа причина пожаров в Рязанской области
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+