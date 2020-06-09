"Дешевка!": Норкина перед смертью сцепилась с Казаченко

У Ирины Аманти обостренное чувство справедливости, она не выносит хамства, глупости и подлости. "Всякому безобразию есть свое приличие", – писал в "Чайке" Антон Чехов. Этого правила придерживается и жена Вадима Казаченко.

"Недавно меня вместе с Юлией Норкиной пригласили на ток-шоу, чтобы мы высказались о ситуации с Романом Жуковым, – рассказала Ирина. – Вместо конструктивного разговора по теме меня вновь ждала встреча с той, которая звонит на ТВ и стремится попасть на любую программу, куда зовут меня, для того чтобы вновь превратить разговор в балаган".

Едва Ирина вошла в студию, как на нее полился поток лживых обвинений и претензий, не относящихся к теме программы. "Пора уже прочесть Мартыновой (девичья фамилия Ольги Казаченко. – Прим. ред.) решение суда, в котором понятно написано, что никаких доказательств, подтверждающих, будто я призывала к совершению насильственных действий в отношении Казаченко, нет. Как и не призывала я кого-то к осуществлению противоправных действий", – отметила Аманти.

Об Ольге Казаченко она пишет на своей странице в "Инстаграм" как о горе-матери. Солидарна была с ней и ныне покойная Юлия Норкина. "Юля назвала Мартынову дешевкой и тунеядкой, говорила, что дешевое шоу на ТВ и грязный пиар пора прекращать, – вспомнила Ирина. – Она сказала, что знает Вадима с 90-х годов: он порядочный и честный человек, не замеченный в подлостях".

"Телевизионный проект со Степаном (Джигарханяном. – Прим. ред.) потерпел фиаско, – добавила Аманти. – Мартынова – это сплошное притворство, ложь и лицемерие не только перед другими, но и перед собой. Она не желает слышать правду о себе и избегает говорить ее другим!"