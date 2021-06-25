"Все же видно!": бывшую пассию Казаченко застукали на улице без нижнего белья

Экс-избранница Вадима Казаченко отдыхает в Крыму. Там светскую львицу упрекнули в том, то она появляется на людях в весьма откровенном виде.

Ольга Казаченко уже двадцать лет уезжает в отпуск в деревню Поповка. Она считает это место не хуже Мальдив.

К журналистам обратилась одна из отдыхающих, которая оказалась на отдыхе рядом с бывшей пассией певца. Она рассказала о том, что Ольга производит впечатление милой и приятной девушки. Однако туристов смутило то, что блогер все время ходила по деревне без бюстгальтера в просвечивающей голую грудь майке.

Отдыхающие признали, что фигура у Ольги Казаченко хорошая, но, по их мнению, без нижнего белья в людном месте ходить не стоит. "Все же видно!", – негодуют туристы. Они отметили, что одна пожилая женщина сделала светской львице замечание. Но Ольга не смутилась и ответила, что ей так комфортно.

Сама экс-избранница артиста признала, что не надевала в Крыму нижнее белье, прежде всего, из-за жары. По словам Ольги Казаченко, она может себе это позволить, потому что у нее все смотрится красиво. При этом она добавила, что в том месте, где она гуляла, было мало народу.

Ольга Казаченко подчеркнула, что на пляже была в купальнике и обнаженку себе не позволяла. Девушка с гордостью отметила, что пользовалась повышенным интересом у мужчин на курорте.