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"Все же видно!": бывшую пассию Казаченко застукали на улице без нижнего белья
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Шоу-бизнес
"Все же видно!": бывшую пассию Казаченко застукали на улице без нижнего белья

"Все же видно!": бывшую пассию Казаченко застукали на улице без нижнего белья

Экс-избранница Вадима Казаченко отдыхает в Крыму. Там светскую львицу упрекнули в том, то она появляется на людях в весьма откровенном виде.
прочитано 495 раз

Ольга Казаченко уже двадцать лет уезжает в отпуск в деревню Поповка. Она считает это место не хуже Мальдив.

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 Вадим Геннадиевич Казаченко

Вадим Геннадиевич Казаченко певец

К журналистам обратилась одна из отдыхающих, которая оказалась на отдыхе рядом с бывшей пассией певца. Она рассказала о том, что Ольга производит впечатление милой и приятной девушки. Однако туристов смутило то, что блогер все время ходила по деревне без бюстгальтера в просвечивающей голую грудь майке.

Отдыхающие признали, что фигура у Ольги Казаченко хорошая, но, по их мнению, без нижнего белья в людном месте ходить не стоит. "Все же видно!", – негодуют туристы. Они отметили, что одна пожилая женщина сделала светской львице замечание. Но Ольга не смутилась и ответила, что ей так комфортно.

Сама экс-избранница артиста признала, что не надевала в Крыму нижнее белье, прежде всего, из-за жары. По словам Ольги Казаченко, она может себе это позволить, потому что у нее все смотрится красиво. При этом она добавила, что в том месте, где она гуляла, было мало народу.

Ольга Казаченко подчеркнула, что на пляже была в купальнике и обнаженку себе не позволяла. Девушка с гордостью отметила, что пользовалась повышенным интересом у мужчин на курорте.

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Ольга Казаченко. Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com
Автор: 25 июня 2021, 21:43 Источник: Sobesednik.ru ✓ Надежный источник
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Вадим Казаченко вернул себе славу после скандала

комментарии

Ответить:

Гость780029
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Похоже "комменты" под стать этой даме! Зашквар дебильности!
Гость785501
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Гость781127
Жаль незя здесь показать фотку Ольги с раздвинутыми ногами. Прямо с передачи "Пусть говорят"... Вот где ржачь. А про бельё право пустяк... Кого силиконом нынче удивишь?
Мартыха удивляет только дебильностью. Вместе с Сорокиным. В марте богач банкет оплатилна несколько миллионов по их брехне, а летом она по крымскому отстойнику одна таскается на бартерные кривосисики местных малобюджетных мужиков ловит. Цыгель цыгель айлюлю крымско мартыха облико морале 👌
Гость781127
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Жаль незя здесь показать фотку Ольги с раздвинутыми ногами. Прямо с передачи "Пусть говорят"... Вот где ржачь. А про бельё право пустяк... Кого силиконом нынче удивишь?
Гость785501
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Гость784918
красивая молодая женщина, хорошая фигура, почему не показать, не будет такой же старой, пьющей грымзой ,сама то прочла ,что написала или коньяк был не свежим, закусывать надо
Лидка или Гадунина с Казахстану? Видели нефотошопленную фигуру вашей сорокалетней тунеядки. Рожу тоже, хотя лучше не видеть. Красивая только для слепово. Потому и ходит чудачела в тряпье по дачному поселку, живет в частном секторе и жретв затрапезном месте по бартеру. Может еще ее фото не постановочные с илитнава свееццкого отдыха по соседству с крымской канализацией вылезут.
Гость784918
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Гость785501
Какие Поповка Мальдивы - такое же это стреющее на голову стукнутое чудо - светская львитсо.
Много подслеповатых дворников пустили слюну на дешевые бартерные грудные протезы? То у нее мулат, то у нее навозный чистильщик, то такой же безработный лудоман, а все одна и одна.
красивая молодая женщина, хорошая фигура, почему не показать, не будет такой же старой, пьющей грымзой ,сама то прочла ,что написала или коньяк был не свежим, закусывать надо
Гость785501
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Гостья с мнением
У нее по версии другана Дениски Попугайкина 3 месяца назад был миллионер с устрицами с Парижу. Он тоже тусил в затрапезных дачных поселках у самого грязного моря?
Дешево мартыху ценишь. Миллиардер там. Всегда с не, хлещет виски с ее межушными тараканами.
Гостья с мнением
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У нее по версии другана Дениски Попугайкина 3 месяца назад был миллионер с устрицами с Парижу. Он тоже тусил в затрапезных дачных поселках у самого грязного моря?
Гость781127
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Гость785481
А народ все стерпит
просто чихали и тоже без белья ходим. тоже мне новость...
Гость785501
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Какие Поповка Мальдивы - такое же это стреющее на голову стукнутое чудо - светская львитсо.
Много подслеповатых дворников пустили слюну на дешевые бартерные грудные протезы? То у нее мулат, то у нее навозный чистильщик, то такой же безработный лудоман, а все одна и одна.
Гость785481
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А народ все стерпит
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