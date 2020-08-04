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"Какая наглость!": Вадима Казаченко лишили самого ценного

Вадим Казаченко. Фото: www.globallookpress.com
Вадим Казаченко оказался в центре скандала. Легендарный исполнитель узнал, что его песни поет совершенно другой человек.
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Обман вскрылся благодаря поклонникам. Они прислали Вадиму Казаченко видео, в котором бывший солист группы "Фристайл" Сергей Дубровин приглашает на свое выступление и обещает спеть "свои лучшие хиты". "В числе "хитов" он называет песни "Желтые розы", "Прощай навеки, последняя любовь", "Белая метелица", к которым не имеет никакого отношения. Какая наглость!" – возмущен Вадим Казаченко.

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 Вадим Геннадиевич Казаченко

Вадим Геннадиевич Казаченко певец

Для артиста известие, что Сергей Дубровин исполняет его песни, стало ударом. Интересно, что еще в 2019 году Вадиму Казаченко стали поступать сообщения от организаторов концертов, которые рассказывали, что на концертах Дубровин поет песни, первым исполнителем которых является именно Казаченко.

Не скрывает своего возмущения и Ирина Аманти, супруга артиста. Она специально связывалась с Сергеем Дубровиным. Тот ей ответил, что "ничего не поет". Однако в Сети нашлось множество роликов, на которых Дубровин исполняет песни, ставшие визитной карточкой Казаченко. "Дошло до того, что он использует концертные минусовые фонограммы моего супруга", – пожаловалась Аманти.

Когда Ирина показала эти видео автору песни "Ах, какая женщина" Татьяне Назаровой, та очень расстроилась. "Две ночи не спала и плакала. "Я слышала, что он подонок и лжец, но не до такой же степени!" – сказала она мне", – поведала супруга Вадима Казаченко.

А недавно Ирина Аманти с мужем столкнулись с Сергеем Дубровиным на съемках. Ирина захотела поговорить с Сергеем, но беседы не получилось. "Он сбежал со съемочной площадки и даже в соцсетях меня заблокировал", – отметила Аманти.

Вадим Казаченко вспомнил, как несколько лет назад в интервью Сергей дубровин говорил, что якобы никогда не стал бы исполнять его песни. Но по факту произошло ровно наоборот. "Он стал выступать с песнями, к которым никакого отношения не имеет. Если так дело пойдет, то он скоро будет петь и "Золушку", и "Благослови", и "Золотую" – у меня еще шесть альбомов моих песен", – высказался певец.

Автор: 4 августа 2020, 15:09 Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник
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Вадим Казаченко вернул себе славу после скандала

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