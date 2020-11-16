Бывшая любовница Казаченко обвиняет его в изнасиловании

Бывшая любовница Вадима Казаченко продолжает отравлять жизнь ему и его супруге Ирине Аманти. Ольга Мартынова ходит по телепередачам и порочит их честь.

Отношения Вадима Казаченко и Ольги Мартыновой закончились несколько лет назад. Эта история сопровождалась скандалом в прессе. Мартынова обвиняет Казаченко во всех смертных грехах. Она постоянно ходит по телепрограммам и порочит честь его семьи. При этом она сообщает, что Вадим и его семья преследуют ее и угрожают ее жизни.



Супруга Вадима Казаченко Ирина Аманти рассказала журналистам, что ее семья устала от бесконечных нападок и обвинений со стороны его бывшей пассии Ольги Мартыновой. Девушка родила от него ребенка и теперь пытается отобрать у бывшего возлюбленного кусок побольше.

"С первого появления на ТВ, тогда она еще была беременной, Ольга лгала и лжет по сей день о несуществующих угрозах со стороны Вадима", – рассказала Ирина Аманти в беседой со "СтарХит".



По словам Аманти, ее муж никогда не жил с Мартыновой. Он не представлял, где находится его спутница, и чем она занимается. Она постоянно получает деньги за сливы недостоверной информации, а прессе только этого и надо. Мартынова строит из себя жертву и с тысяч аккаунтов пишет гадости семье Казаченко. Дело дошло даже до суда. Ольга обвиняла Вадима даже в ее изнасиловании. Оказалось, что это было еще во время ее беременности.

Нынешняя жена Казаченко Ирина Аманти опровергает эти домыслы. По ее словам, 40-летняя Ольга просто "городская сумасшедшая", которая не дает им покоя. Она нигде не работает и достает деньги только через клевету.

