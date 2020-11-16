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Бывшая любовница Казаченко обвиняет его в изнасиловании

Бывшая любовница Казаченко обвиняет его в изнасиловании

Вадим Казаченко. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Бывшая любовница Вадима Казаченко продолжает отравлять жизнь ему и его супруге Ирине Аманти. Ольга Мартынова ходит по телепередачам и порочит их честь.
прочитано 1140 раз

Отношения Вадима Казаченко и Ольги Мартыновой закончились несколько лет назад. Эта история сопровождалась скандалом в прессе. Мартынова обвиняет Казаченко во всех смертных грехах. Она постоянно ходит по телепрограммам и порочит честь его семьи. При этом она сообщает, что Вадим и его семья преследуют ее и угрожают ее жизни.

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Супруга Вадима Казаченко Ирина Аманти рассказала журналистам, что ее семья устала от бесконечных нападок и обвинений со стороны его бывшей пассии Ольги Мартыновой. Девушка родила от него ребенка и теперь пытается отобрать у бывшего возлюбленного кусок побольше.

"С первого появления на ТВ, тогда она еще была беременной, Ольга лгала и лжет по сей день о несуществующих угрозах со стороны Вадима", – рассказала Ирина Аманти в беседой со "СтарХит".

По словам Аманти, ее муж никогда не жил с Мартыновой. Он не представлял, где находится его спутница, и чем она занимается. Она постоянно получает деньги за сливы недостоверной информации, а прессе только этого и надо. Мартынова строит из себя жертву и с тысяч аккаунтов пишет гадости семье Казаченко. Дело дошло даже до суда. Ольга обвиняла Вадима даже в ее изнасиловании. Оказалось, что это было еще во время ее беременности.

Нынешняя жена Казаченко Ирина Аманти опровергает эти домыслы. По ее словам, 40-летняя Ольга просто "городская сумасшедшая", которая не дает им покоя. Она нигде не работает и достает деньги только через клевету.

Автор: 16 ноября 2020, 15:39 Источник: "СтарХит" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Вадим Казаченко вернул себе славу после скандала

комментарии

Ответить:

Интересно
Ответить
Гость
Ну, раз билеты не покупают - он со спокойной совестью алименты через суд уменьшит. С чего платить? Тогда точно придется стареющей кобыле Оле поднимать свой намассированный студийными диванами зад и идти мести улицы.
А что там за алименты платит козаченко своему сына?
Из-за чего колбасова-аманти рвёт свой пукан на американский флаг?
Интересно
Ответить
Гость
Ну, раз билеты не покупают - он со спокойной совестью алименты через суд уменьшит. С чего платить? Тогда точно придется стареющей кобыле Оле поднимать свой намассированный студийными диванами зад и идти мести улицы.
А что там за алименты платит козаченко своему сына?
Из-за чего колбасова-аманти рвёт свой пукан на американский флаг?
Гость
Ответить
Гость
дурдом, что никак не успокоятся, мальчику скоро 4 года, а папаша все грязь льет на бывшую жену, которая похоже его и не вспоминает
мартынова «не вспоминает» ?????? В инста - психушке четыре года все посты только про Казаченко и Аманти. Бабусь, ты там главная по сплетням! старая, бестыжая овца, прожигаешь с разных левых ников свою никчёмную жизнь! Социальное неравенство, моральный образ мартыновой со стажем содержанки и дешманской праститутки превратили в манифест «жертва»!!! Тьфу! Коронавирус тебе в помощь!
Гость
Ответить
Гость
Что же мадам Колбасову(Аманти) так колбасит?
Клоунесса так делает рекламу перед гастрольным туром своему подкаблучнику Казаченко?
Билеты никто не покупает на концерты сбитого летчика?
Ну, раз билеты не покупают - он со спокойной совестью алименты через суд уменьшит. С чего платить? Тогда точно придется стареющей кобыле Оле поднимать свой намассированный студийными диванами зад и идти мести улицы.
Гость
Ответить
Гость
Правильное какое слово - шакалиха. Стареющая бездельница и торговка чужой частной жизнью. Раньше Дрожжина с Цывиным ходили всех поминать, теперь эта прилипала пристроилась. По всем похоронам таскается, везде на вид лезет. Додумалась даже про здоровье совершенно посторонней Заворотнюк "со слов знакомого, с которым встретилась на съемках" рассказывать. Хотя семья актрисы категорически против комментариев посторонних. Разговор с покойной Норкиной придумала, хотя та ее только со съемок выгнать просила и призывала заткнуться при куче свидетелей.
Зато теперь на памяти Армена Борисовича развернется - к бабке не ходи. Те ее сдуру в дом пустили, чего умные люди не делают.
Гость
Ответить
Что же мадам Колбасову(Аманти) так колбасит?
Клоунесса так делает рекламу перед гастрольным туром своему подкаблучнику Казаченко?
Билеты никто не покупает на концерты сбитого летчика?
Гость
Ответить
Гость
Вообще то Мартынова у себя в инсте орет, что ее мучают, преследуют. ПО СМИ ее уже с этим бредом не то что не зовут, но поганой метлой гоняют. Только в ПГ еще шакалиху немного подкармливают.
Правильное какое слово - шакалиха. Стареющая бездельница и торговка чужой частной жизнью. Раньше Дрожжина с Цывиным ходили всех поминать, теперь эта прилипала пристроилась. По всем похоронам таскается, везде на вид лезет. Додумалась даже про здоровье совершенно посторонней Заворотнюк "со слов знакомого, с которым встретилась на съемках" рассказывать. Хотя семья актрисы категорически против комментариев посторонних. Разговор с покойной Норкиной придумала, хотя та ее только со съемок выгнать просила и призывала заткнуться при куче свидетелей.
Гость
Ответить
Гость
дурдом, что никак не успокоятся, мальчику скоро 4 года, а папаша все грязь льет на бывшую жену, которая похоже его и не вспоминает
Вообще то Мартынова у себя в инсте орет, что ее мучают, преследуют. ПО СМИ ее уже с этим бредом не то что не зовут, но поганой метлой гоняют. Только в ПГ еще шакалиху немного подкармливают.
Гость
Ответить
Гость
Собственно о чем ещё им говорить, песен нет, концертов нет - сидят сладкая парочка и из пальца высасывают сенсацию, да только никому они не интересны
А у профессиАнальной телевизионной сплетницы Мартыновой что есть? Ребенку уж скоро 4 года, ей через 3 месяца 40 лет. Она на работу устраиваться собирается? А то ботоферма людям по личкам пишет, что ей и ее сыну жрать нечего, за сплетни в телевизоре почти платить перестали - и там она всем надоела. Артист Казаченко свою часть назначенного судом содержания платит, но в содержании ребенка участвуют оба родителя. Тем более, с ребенком всю жизнь бабка сидит, пока чудо-матерь сплетни собирает и зад по телевизионным диванам трет.
Гость
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Гость
Всем известно, что Мартынова бывшая жена Казаченко. Вся страна выдела их свадьбу показанную на тв, когда начинались семейные разборки певца Казаченко.
"Всей стране" пофиг чья жена эта параноидная и у кого она сосет параллельно. Ролик всего лишь доказательство свадьбы, а не семейной жизни. Кстати, на той бутафорской свадьбе был хоть кто-нибудь из родственников или друзей артиста Казаченко? Вот такая свадьба, которой сам молодожен подсознательно стыдился и на которую никого из людей близких не позвал.
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