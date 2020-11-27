Вадиму Казаченко грозит голодная смерть

Пандемия коронавируса, объявленная 11 марта 2020 года, парализовала сферу культуры. Когда власти отменили массовые мероприятия в целях замедления распространения инфекции, многие артисты начали жаловаться на финансовые трудности.
И если некоторые представители шоу-бизнеса неуверенно говорят о своем бедственном положении, исполнитель хита "Больно мне, больно" Вадим Казаченко без стеснения заявляет, что скоро может умереть.
В беседе с директором Софии Ротару Сергеем Лавровым певец и его супруга Ирина Аманти признались: "Хитов у нас много, только петь негде. С голода помираем". Вероятно, артист не имеет альтернативного источника дохода.
Что касается Софии Михайловны, то и у нее не все хорошо. Из-за пандемии у певицы появились проблемы с ведением бизнеса. Кроме того, артистку перестали приглашать даже олигархи, у которых она раньше пела за шесть-семь миллионов рублей.
Скоро Ротару появится на "Песне года". Композитор Игорь Крутой лично пригласил артистку на мероприятие. Отмечается, что София Михайловна, несмотря на дорогую логистику, выступит на концерте бесплатно.
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