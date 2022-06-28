"Нет предела шлюшьей мерзости": Казаченко возмущен бесстыдством приживалок и содержанок на похоронах

Пиар на смертях известных людей давно стал в порядке вещей. Можно даже не сомневаться, что всегда пустит слезу на камеру Анна Калашникова, даст интервью о покойном, даже если его и не знала лично Ольга Казаченко. Они всегда рада позировать у гроба и горевать на ток-шоу. Певец Вадим Казаченко возмущен этим.

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