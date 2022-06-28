"Нет предела шлюшьей мерзости": Казаченко возмущен бесстыдством приживалок и содержанок на похоронах

"Тяжело на душе, когда уходят молодые, которым жить да жить, работать, творить, радовать зрителей, слушателей, поклонников", – говорит певец о череде недавних смертей молодых коллеги, потрясших страну.
А к тех, кто пока здравствует, Вадим заклинает: "Живите так долго, чтобы завсегдатаи чужих праздников, чужих свадеб и чужих похорон – шлюхи, приживалки и содержанки, не имеющие НИКАКОГО отношения к артисту, не дожили до ваших похорон, а то обязательно припрутся, устроят пляски на костях и саморекламу прямо у гроба ушедшего артиста, раздавая интервью купленным и нанятым "журналистам".
Действительно, судя по частоте упоминания в прессе имени той же Ольги Казаченко, которая не сделала для страны ничего, кажется, что она оплачивает все эти бредовые публикации о себе. Иначе кому бы она была нужна – без образования, работы и даже без собственного имени.
"Нет предела шлюшьей мерзости, желаю, чтоб они побыстрее нашли свое счастье и прекратили толпиться в чужих прихожих", – припечатал дураков у себя на странице в соцсетях мудрый Казаченко.