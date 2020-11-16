"Ложь и оскорбления терпеть не буду": интимная переписки Казаченко стала поводом для суда с Первым каналом

"Обращение в суд – это законный способ граждан ставить точку в вопросах, когда
другим способом не удается найти общую точку зрения, – пояснил Казаченко. – Вот и мы обратились в суд
в поисках справедливости".
"Не так давно моя жена была на программе Леры Кудрявцевой и обращалась к ней с просьбой угомонить подругу, попросить перестать лгать в публичном пространстве, – продолжает Казаченко. – Лера согласилась с Ириной, но, похоже, не сделала выводов или не смогла убедить "адвоката" Катю Гордон (именно к ней к ее юридическому бюро обратилась за помощью Ольга Мартынова – Прим. ред.) в необходимости перестать оскорблять людей в своих публикациях или выступлениях на ТВ, а также просто принести свои извинения за свое поведение".
Вадим заметил, что "соответчиком в нашем деле выступает Первый канал, пропускащий в свой эфир ложь, оскорбления и обвинения в наш адрес на основании полученной незаконным путем частной переписки, не имеющей отношения к тем, кто обвинил нас в каких-то страшных намерениях".
Вадим Казаченко достаточно горя хлебнул от Ольги Мартыновой, но она все не успокаивается. И единственный, кажется, способ заставить ее оставить певца и его жену Ирину Аменти в покое, это обращение к Фемиде...
Популярные темы форума
Унизительное положение в исламе, поговорим
Как сказать маме что у меня уже было?
Мы тоже Владика порем. Отличник!
Запретный плод слаще
Ковид- божья кара. Как чума, холера
Азербайджан сбил наш вертолет
Как наказывали вас в детстве?
Женщина рак это беда
Месячные идут две недели
Дочь эскортница