"Ложь и оскорбления терпеть не буду": интимная переписки Казаченко стала поводом для суда с Первым каналом

Жизнь Вадима Казаченко стараниями его бывшей жены Ольги Мартыновой превратилась в кошмар. Он долго терпел ее наглую клевету и подлые выходки, но, как писал Чехов в "Вишневом саде", "всякому безобразию есть свое приличие!" И знаменитый певец пошел в суд искать защиты.

"Обращение в суд – это законный способ граждан ставить точку в вопросах, когда другим способом не удается найти общую точку зрения, – пояснил Казаченко. – Вот и мы обратились в суд в поисках справедливости".



"Не так давно моя жена была на программе Леры Кудрявцевой и обращалась к ней с просьбой угомонить подругу, попросить перестать лгать в публичном пространстве, – продолжает Казаченко. – Лера согласилась с Ириной, но, похоже, не сделала выводов или не смогла убедить "адвоката" Катю Гордон (именно к ней к ее юридическому бюро обратилась за помощью Ольга Мартынова – Прим. ред.) в необходимости перестать оскорблять людей в своих публикациях или выступлениях на ТВ, а также просто принести свои извинения за свое поведение".

Вадим заметил, что "соответчиком в нашем деле выступает Первый канал, пропускащий в свой эфир ложь, оскорбления и обвинения в наш адрес на основании полученной незаконным путем частной переписки, не имеющей отношения к тем, кто обвинил нас в каких-то страшных намерениях".

Вадим Казаченко достаточно горя хлебнул от Ольги Мартыновой, но она все не успокаивается. И единственный, кажется, способ заставить ее оставить певца и его жену Ирину Аменти в покое, это обращение к Фемиде...