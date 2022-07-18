Невероятно! Какую сумму 35-летняя Шарапова потратила на роды за границей

Знаменитая российская теннисистка Мария Шарапова недавно стала молодой мамой.

У Марии Шараповой и ее возлюбленного Александра Гилкса в первый день июля родился долгожданный сын Теодор. Сама спортсменка вместе с родителями уже довольно давно переехала в США. За границей проходили и роды 35-летней спортсменки.

Знаменитость произвела дитя на свет в одной из лучших клиник Лос-Анджелеса и ей пришлось заплатить за это кругленькую сумму, а именно 10 тысяч долларов, что в переводе на рубли около 578 тысяч. Известно, что в эту сумму вошла помощь врача и персональной медсестры, а также VIP-палата.

Для простых россиян потратить более полумиллиона на роды – это что-то из ряда вон. "Невероятно!" – скажут многие, ведь большинство российских женщин рожают вообще бесплатно. Однако некоторым российским селебрити даже такие траты могут показаться вполне себе скромными. Например, Оксана Самойлова и Джиган потратили около миллиона на рождение своего четвертого наследника. А Илья Авербух и Елизавета Арзамасова при рождении общего первенца, по информации "7 Дней", и вовсе раскошелились на 1,3 миллиона рублей.

Что касается Шараповой, то она родила малыша тайно, не привлекая внимания прессы. После спортсменка кратко обмолвилась о том, что стала мамой, но делиться подробностями не спешила. На днях же переполненная радостью Мария Шарапова наконец не выдержала, прервала молчание и показала новорожденного сына.