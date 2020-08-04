Мария Шарапова сменила имидж и заметно похудела

Мария Шарапова в личном блоге опубликовала фотографию, на которой предстала в нетипичном для себя образе. Спортсменка окончила профессиональную карьеру полгода назад и сейчас занимается бизнесом.

На снимке теннисистка одета в короткую фиолетовую майку, велосипедки телесного оттенка и розовый купальник. Также знаменитость изменила цвет волос – они стали темнее на несколько тонов. Поклонники тут же обратили внимание на то, как сильно постройнела Мария Шарапова.

Полгода назад спортсменка набрала несколько лишних килограммов и пряталась за объемными брюками и толстовками. Даже поползли слухи, будто теннисистка скоро станет мамой. Конечно, учитывая, что уже два года звезда состоит в отношениях с другом принца Уильяма, такая вероятность есть.

Девушка не распространяется о личной жизни, поэтому сложно понять, что происходит между ней и Александром Гилкисом. Поговаривают, что молодой человек уже сделал возлюбленной предложение. Об этом свидетельствует бриллиант внушительных размеров на руке Марии Шараповой, однако пока что официального подтверждения не поступало.

После ухода из большого спорта теннисистка занимается развитием своего бизнеса. У девушки несколько различных проектов – например, есть фирма по продаже именного мармелада. Также знаменитость стала чаще принимать участие в съемках в качестве модели и даже снялась в сериале "Миллиарды".