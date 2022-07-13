"Забирают много сил": сделано заявление о тайно родившей Шараповой

Знаменитая российская теннисистка Мария Шарапова предпочитает не афишировать свою личную жизнь.

На днях появилась информация о том, что 35-летняя Мария Шарапова наконец стала мамой. Спортсменка родила ребенка тайно и обмолвилась о своем новом статусе в соцсетях буквально одним словом. Никаких подробностей о состоянии матери и новорожденного в прессу пока так и не попало.

При этом поклонники знаменитости так рады за своего кумира, что хотели бы получить хоть какую-нибудь информацию о жизни Шараповой после остановки карьеры в большом спорте. Перерыв россиянки в тренировках специально для "Дни.ру" прокомментировала телеведущая Лидия Илькив. Она сделала заявление о том, что перерыв несомненно пошел спортсменке на пользу.

"Регулярные физические упражнения требуют выносливости и стойкости, а также забирают много сил. Поэтому я думаю, стоит делать перерывы в спорте для того, чтобы восстановиться или подготовить свой организм к зачатию ребенка," – заявила Илькив.

Напомним, что Мария Шарапова остановила карьеру два года назад. Кто знает, возможно, спортсменка действительно решила так готовиться к зачатию. Собирается ли знаменитая теннисистка когда-нибудь снова выйти на корт, доподлинно неизвестно. Однако можно с уверенностью сказать, что с рождением ребенка жизнь Марии Шараповой сильно изменится, как это бывает у всех женщин.