Роскошные мужчины Шараповой

В своем "Инстаграм" теннисистка призналась, что сказала "да" в первый же день их встречи. "Это было нашим маленьким секретом, не так ли?" – написала она. В ответ Александр поблагодарил ее за то, что она сделала его "самым счастливым парнем", отметив, что мечтает провести с ней всю жизнь.
Пара вместе с 2018 года. В октябре Мария Шарапова подтвердила, что они состоят в отношениях, с тех пор влюбленные не скрывают своего счастья. Отметим, что слухи о свадьбе появились еще в начале этого года. Теннисистка сняла руку, на безымянном пальце которой было кольцо с роскошным бриллиантом.
Личная жизнь спортсменки и до Александра была достаточно бурной. В 2005 году она встречалась с солистом группы Maroon 5 Адамом Левиным, но роман был недолгим.
Первый серьезный роман Марии Шараповой случился с баскетболистом Сашей Вуячичем, однако в 2012 году закончился и он.
В 2013 году российская теннисистка вступила в отношения с Григором Дмитровым. Он был моложе нее на пять лет, а перед этим романом встречался с Сереной Уильямс. Пара была вместе около года. Ходят слухи, что спортсмен бросил Марию ради модели Николеты Лозановой.
Затем информация о личной жизни Марии Шараповой перестала появляться в СМИ. Многие приписывали ей роман с Криштиану Роналду.
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