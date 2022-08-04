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Шоу-бизнес
Не постеснялась: Тайно родившая Шарапова сверкнула наливной грудью перед толпой

Не постеснялась: Тайно родившая Шарапова сверкнула наливной грудью перед толпой

Мария Шарапова наслаждается материнством.
прочитано 29 раз

О том, что прославленная теннисистка ждет ребенка, стало известно весной этого года. Однако свои роды спортсменка решила скрыть от публики. В итоге малыш от бизнесмена Александра Гилкиса родился в тайне, но радостная новость все равно просочилась в прессу. Теперь Мария Шарапова не прячет своего новорожденного сына и с удовольствием делится трогательными кадрами с поклонниками.

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Мария Юрьевна Шарапова теннисистка

Однако лицо младенца, который получил имя Теодор, счастливые родители предпочитают не показывать, а вот его другие части тела демонстрируют с удовольствием. Очевидно, что появление малыша отразилось на графике мировой звезды: теперь она посвящает время не работе, а заботе о маленьком сыне. Так, накануне она не постеснялась показать момент кормления отпрыска.

Не некоторых кадрах теннисистка предстала перед поклонникам с оголенной верхней частью тела, а где-то даже чуть-чуть сверкнула своей наливной из-за молока грудью перед толпой подписчиков. Стоит признать, что Мария Шарапова просто светится от счастья! Особенно, когда маленькие ручки Теодора крепко хватают ее одежду или касаются лица.

Поклонники спортсменки не смогли сдержать своего умиления, увидев трогательное видео. Кто-то из подписчиков даже признался, что от увиденного у него слезы наворачиваются!

"Какая красивая мама! Мадонна с младенцем! Самый счастливый ребенок! Милейшее видео!" – написали фанаты из разных концов света под последней публикацией Марии Шараповой.

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Мария Шарапова. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 4 августа 2022, 08:47 Источник: Соцсети • Требует проверки
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