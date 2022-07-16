"Какое солнышко": Тайно родившая Шарапова показала сына

Мария Шарапова опубликовала снимок с новорожденным наследником.

О беременности Марии Шараповой стало известно весной этого года, а накануне она родила сына от предпринимателя Александра Гилкиса. О появлении наследника женщина сразу открыто сообщать не стала – родила в тайне от публики. Однако новость просочилась в средства массовой информации. Накануне теннисистка прервала молчание и опубликовала в микроблог фото новорожденного малыша.

Женщина выложила в социальную сеть милый снимок, на котором она и ее жених нежно смотрят на отпрыска. Полностью лицо рассмотреть поклонникам не удалось, так как голова крохи повернута к родителям. Так что фанатам Марии пришлось довольствоваться лишь затылком малыша. Стоит отметить, что спортсменка решила рассекретить имя сына. Так, под фотографией она написала, что наследника зовут Теодор. "Самый красивый, сложный подарок", – написала счастливая мать.

Подписчики звезды буквально засыпали ее поздравлениями и комплиментами. "Поздравляю!", "Поздравляю, Мария, я уверена, что ты будешь отличной мамой", "Маша, как же я за тебя рада! Здоровья малышу!", "Мария, здоровья сыночку, очень рада за вас", "Все такие красивые и счастливые! Здоровья маме и малышу", "Какое солнышко", – написали пользователи Сети.