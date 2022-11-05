Родившая ребенка Шарапова оказалась обездвижена: Такая слабая

35-летняя легенда тенниса Мария Шарапова впервые стала мамой. 1 июля 2022 года она родила сына Теодора. Отцом малыша стал британский миллионер Александр Гилкс, в отношениях с которым Мария находится с 2018 года.
Родившая ребенка Мария Шарапова откровенно делится с поклонниками трудностями материнства. Так, первые недели она оказалась практически обездвижена — после родов ей нельзя было заниматься спортом. По словам теннисистки, это было практически невозможно, ведь тело после родов совершенно изменилось.
"Мне кажется, я никогда в жизни не была такая слабая, как на следующий день после родов", — написала Шарапова в социальных сетях.
Сейчас молодая мамочка постепенно возвращается в привычный ритм жизни. Правда, режим питания пока не налажен — Мария Шарапова признается, что постоянно хочет есть. Все дело в ускоренном метаболизме из-за грудного вскармливания.
Поклонники Шараповой со всего мира поздравляют ее с пополнением. В комментариях Марии желают скорейшего выздоровления и здоровья.