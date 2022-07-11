Впервые стала мамой: 35-летнюю Шарапову поздравляют с прибавлением

Россиянка Мария Шарапова впервые открыто заявила о материнстве.

Пятикратная победительница турниров Большого шлема теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры в 2000 году. С тех пор она ведет закрытый образ жизни и ничего не рассказывает о семье. На днях она сделала исключение и дала понять своим фанатам, что стала мамой. Бывшая первая ракетка мира написала об это в своем аккаунте, написав в графе статус слово "мама", сообщает RT.

Напомним, 35-летняя Мария Шарапова помолвлена с британским бизнесменом Александром Гилксом. Весной этого года спортсменка таким же намеком дала понять, что нашла свое личное счастье.

Тем временем врачи считают, что в таком возрасте, как Мария Шарапова, рожать уже не так безопасно. Тем не менее, во многих странах это становится чуть ли не мейнстримом. Женщины все чаще рожают детей ближе к 40 годам. Хотя бояться рожать первого ребенка после 40 лет не стоит, если человек к этому готов, рассказала психолог Наталья Эль в беседе с "Радио 1".

В 2021 году 40-летки родили в нашей стране почти 57 тысяч детей, что стало рекордом с 90-х годов. При этом чаще всего в таком возрасте женщины рожали вторых и третьих детей.

Между тем не известно, есть ли у Марии Шараповой еще дети. Возможно она родила первенца, но официально это не подтверждено.