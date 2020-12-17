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Шоу-бизнес
Мария Шарапова выходит замуж

Мария Шарапова выходит замуж

Мария Шарапова. Фото: MediaPunch/face to face/www.globallookpress.com
Мария Шарапова обрадовала поклонников радостной новостью. Легендарная российская теннисистка сообщила о помолвке.
прочитано 191 раз

Жених звезды — британский миллионер Алекс Гилкс. Он является другом принца Гарри и основателем аукционного дома. 33-летняя Шарапова встречается с 2018 года.

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Сюжеты Личная жизнь звезд спорта

Мария Юрьевна Шарапова

Мария Юрьевна Шарапова теннисистка

Мария Шарапова давно считается одной из завидных невест. Большинство поклонников теннисистки считают, что российская звезда спорта и британец очень подходят друг другу и составят прекрасную пару.

Ранее Мария Шарапова вместе с возлюбленным появились на балу Met Gala – 2019. Теннисистка выбрала для выхода в свет роскошный наряд. Спортсменка была в платье необычного кроя: верх расшит пайетками, перфорация на талии и прозрачная юбка-плиссе. Видная чета привлекала всеобщее внимание.

Напомним, недавно Мария Шарапова вошла в список 97 самых богатых женщин США по версии Forbes. Спортсменка давно живет в Брейдентоне, штат Флорида. Состояние теннисистки аналитики оценили в 200 миллионов долларов. Таким образом, она заняла в рейтинге 87-е место, обойдя известную певицу Леди Гагу. Эксперты отмечают, что основным источником доходов Марии Шараповой является спорт, однако немалые деньги ей приносит и кондитерская компания Sugarpova.

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Автор: 17 декабря 2020, 21:23 Источник: Телеграм-канал Super.ru • Требует проверки
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У Шараповой роман с другом Кейт Миддлтон

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