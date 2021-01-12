Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал Крым "открытой раной" для России. Слова главы ведомства прокомментировала депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Бывший прокурор Крыма заявила, что украинское руководство интересует только территория. По ее мнению, Киев готов вернуть полуостров без его жителей. "По сути, мы должны собрать узелки и уйти", – раскрыла правду Наталья Поклонская в ходе пресс-конференции в Симферополе.

Украинские власти намерены провести "Крымскую платформу", чтобы привлечь внимание мировых лидеров к вопросу принадлежности полуострова. Как отметила депутат Госдумы, проведение саммита по возвращению Крыма можно расценивать как подготовку к совершению международного преступления.

Ранее украинский министр Дмитрий Кулеба сообщил, что Россия сделает все, чтобы помешать проведению платформы. "Мы хорошо насыпали соль на рану, и я этим доволен", – сказал глава ведомства в недавнем интервью. Он выразил надежду, что полуостров будет в конце концов "возвращен" Украине.

Напомним, Крым вошел в состав России в начале 2014 года. Большинство жителей полуострова проголосовали за отделение от Незалежной. Российские власти уточнили, что референдум был честным и прошел в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.