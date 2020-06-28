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"Нельзя впадать в такую агрессию": Поклонская грудью встала за побитую в монастыре Собчак

Наталья Поклонская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская заступилась за журналистку. Политик подчеркнул, что Ксения Собчак выполняла свой журналистский долг, мешать ей в этом было неправильно.

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По словам депутата, теледива приехала в Среднеуральский женский монастырь ради интервью, она, естественно, была без оружия и ни на кого нападать не собиралась. Наталья Поклонская подчеркнула, что к журналистскому труду необходимо относиться с уважением. Неудобные вопросы от представителя СМИ – не повод проявлять агрессию и распускать руки.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

 Наталья Владимировна Поклонская

Наталья Владимировна Поклонская депутат Госдумы России

Политик считает, что скандальному эпизоду в религиозном учреждении необходимо дать правовую оценку. Реагировать на случившееся надо законными методами.

Поклонская сообщила, что истинно верующий всегда против насилия. Человек, полюбивший Бога, никогда не поднимет руку на приходящего к нему. "Нельзя впадать в такую агрессию. Нужно знать границы", – заметила Наталья.

Также Поклонская опровергла слова опального схиигумена Сергия Романова. Ранее руководитель монастыря заявил, что является духовником Натальи. Как оказалось, старец сам приписал себе этот статус.

Напомним, на днях Ксения Собчак вместе со съемочной группой прибыла в Среднеуральский женский монастырь. Журналистка работает над документальным фильмом. На территории религиозного учреждения разгорелся конфликт. По словам Собчак, на нее и ее коллег напали бандитского вида мужчины. Режиссера ленты избили, а ее саму повалили на землю и не позволяли встать. Незнакомцы отобрали у оператора камеру и удалили все материалы с флешки.

В недавнем интервью журналистка сообщила, что эпизод произошел не на территории самого монастыря, а на кладбище, которое располагается рядом. На погост журналисты приехали вместе с героем документального фильма. Там находится могила матери спикера.

Автор: 28 июня 2020, 14:03 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богомолова перекосило рядом с Собчак

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

гость
Ответить
поклонская,береги свою грудь для более нужных дел,нежели защищать ею такую
отъявленную мразь как собщак.
1

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