Поклонская заявила об искусственном происхождении коронавируса

Она предположила, что коронавирус создали в лаборатории. Впрочем, напомнила Поклонская, она не специалист, и это ее частное мнение.
Свое предположение она обосновала тем, что в мире отсутствуют механизмы контроля деятельности различных лабораторий, где разрабатывается биологическое оружие. Такие структуры необходимо тщательно проверять, уверена парламентарий.
"Нужна перезагрузка во всех сферах жизнедеятельности международных отношений и мира", – цитирует Поклонскую РИА Новости.
О том, что коронавирус мог быть создан в лабораторных условиях, говорилось не раз. Ранее в парламенте Великобритании со ссылкой на данные разведки обвинили в распространении вируса Китай. По данным депутатов, коронавирус мог вырваться из лаборатории неподалеку от Уханя. В учреждении якобы проводились опыты над животными.
Американский эксперт по биотехнологиям Ричард Эбрайт полагает, что причиной утечки стало несоблюдение правил безопасности. Коронавирус передался от животного к человеку, который позже заразил остальных, предположил специалист.
В свою очередь российский эксперт по биологическому оружию Игорь Никулин призвал искать источники коронавируса в США. Распространение COVID-19 он считает биологической войной американцев против своих геополитических противников.
К 14 апреля коронавирусом в мире заразились более двух миллионов человек. В большинстве стран действует режим всеобщей изоляции. По прогнозам специалистом, эпидемия может отступить к лету.
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