Поклонская заявила об искусственном происхождении коронавируса

Коронавирус мог появиться в результате лабораторных экспериментов. Предположение об искусственной природе COVID-19 высказала бывший прокурор Крыма, депутат Наталья Поклонская.



Она предположила, что коронавирус создали в лаборатории. Впрочем, напомнила Поклонская, она не специалист, и это ее частное мнение.

Свое предположение она обосновала тем, что в мире отсутствуют механизмы контроля деятельности различных лабораторий, где разрабатывается биологическое оружие. Такие структуры необходимо тщательно проверять, уверена парламентарий.

"Нужна перезагрузка во всех сферах жизнедеятельности международных отношений и мира", – цитирует Поклонскую РИА Новости.

О том, что коронавирус мог быть создан в лабораторных условиях, говорилось не раз. Ранее в парламенте Великобритании со ссылкой на данные разведки обвинили в распространении вируса Китай. По данным депутатов, коронавирус мог вырваться из лаборатории неподалеку от Уханя. В учреждении якобы проводились опыты над животными.

Американский эксперт по биотехнологиям Ричард Эбрайт полагает, что причиной утечки стало несоблюдение правил безопасности. Коронавирус передался от животного к человеку, который позже заразил остальных, предположил специалист.

В свою очередь российский эксперт по биологическому оружию Игорь Никулин призвал искать источники коронавируса в США. Распространение COVID-19 он считает биологической войной американцев против своих геополитических противников.

К 14 апреля коронавирусом в мире заразились более двух миллионов человек. В большинстве стран действует режим всеобщей изоляции. По прогнозам специалистом, эпидемия может отступить к лету.