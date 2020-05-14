"Перестать быть швеями": Поклонская жестко врезала украинцам

Депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская подверглась настоящей травле на Украине после того, как дала подробное интервью журналисту Дмитрию Гордону. Терпеть это она не стала и дала жесткий ответ.

После интервью Натальи Поклонской Дмитрий Гордон, оправдываясь перед украинскими патриотами за сам факт общения с человеком, который неприятен радикалам, заявил, что их разговор можно использовать в суде против депутата. С такой же позицией выступили и киевские следователи, пригрозившие подшить слова бывшего прокурора Крыма к делу против нее.

"Наконец-то перестать быть швеями правоохранителям в Украине, а заняться делом", – пожелала Наталья Поклонская этим инициативным гражданам. Она добавила, что была бы только рада, если ее интервью послужит отправной точкой для начала расследования преступлений, совершенных радикалами на фоне государственного переворота в стране.

Самому Дмитрию Гордону, который после общения с Натальей Поклонской назвал ее "символом предательства", депутат Госдумы пожелала успехов. "Вообще я не буду никаких гадостей про Дмитрия говорить", – подчеркнула она.

Наталья Поклонская похвалила журналиста за то, что тот дал ей высказать свою позицию, и выразила надежду на то, что и он однажды сможет честно поделиться своими мыслями, не оказавшись при этом в "расстрельном списке" националистов и радикалов.