"Что-то подсыпали": Поклонская заявила о покушении на жизнь

В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону политик рассказала, что с девочкой произошел жуткий случай. На ребенка было совершенно покушение. Настя тогда училась в школе.
Наталье Поклонской до сих пор трудно вспоминать о том событии. "Не понимаю, как можно опускаться до такой низости", – цитирует депутата "Экспресс-газета". Она добавила, что всю жизнь по долгу службы имела дело с преступниками, но до такого не доходило.
С тех пор депутат не рассказывает журналистам о том, что происходит в жизни Анастасии. Сама бесстрашная блондинка не раз подвергалась серьезной опасности из-за профессиональной деятельности.
Как-то раз ее пытались отравить. "Мы тогда повезли заключенных в другой город – на суд", – уточнила Наталья Поклонская. В отеле ее ждала бутылка воды, в которую, как потом выяснилось, что-то подсыпали. Экс-прокурор Крыма призналась, что ей было очень плохо.
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