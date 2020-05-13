"Что-то подсыпали": Поклонская заявила о покушении на жизнь

Экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская поделилась шокирующими подробностями из своего прошлого. Однажды она едва не потеряла дочь.

В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону политик рассказала, что с девочкой произошел жуткий случай. На ребенка было совершенно покушение. Настя тогда училась в школе.

Наталье Поклонской до сих пор трудно вспоминать о том событии. "Не понимаю, как можно опускаться до такой низости", – цитирует депутата "Экспресс-газета". Она добавила, что всю жизнь по долгу службы имела дело с преступниками, но до такого не доходило.

С тех пор депутат не рассказывает журналистам о том, что происходит в жизни Анастасии. Сама бесстрашная блондинка не раз подвергалась серьезной опасности из-за профессиональной деятельности.

Как-то раз ее пытались отравить. "Мы тогда повезли заключенных в другой город – на суд", – уточнила Наталья Поклонская. В отеле ее ждала бутылка воды, в которую, как потом выяснилось, что-то подсыпали. Экс-прокурор Крыма призналась, что ей было очень плохо.