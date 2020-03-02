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Политика

Главу МИД Украины погнали в отставку после скандальных слов о 9 Мая

На Украине любые новости могут стать поводом для протестов. Фото: Oleksandr Lapin/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com/
Круглый год на Украине не стихают споры по поводу необходимости празднования Дня Победы. И чем более непримиримые позиции занимают люди, тем глубже раскол в обществе.
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Медленный дрейф в сторону от России Украина начала сразу после выхода из состава СССР. Государственный переворот в 2014 году ускорил этот процесс многократно. Руководство буквально рубит корни собственной страны.

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Наталья Владимировна Поклонская

Наталья Владимировна Поклонская депутат Госдумы России

Попытки вычеркнуть те или иные события истории из народной памяти разрушают фундамент, на котором стоит Незалежная, предупредила депутат Госдумы Наталья Поклонская. Большую опасность для целостности Украины несет попытка забыть Великую Отечественную войну.

О том, что Киев не отказался от этой идеи, говорят действия министра иностранных дел страны Вадима Пристайко, который заявил, что никаких торжеств на 9 Мая не будет. "Господа руководители, вы теряете страну", – цитирует "Царьград" Поклонскую.

А депутат Верховной рады Виктор Медведчук вовсе заявил, что после таких слов главе МИД Украины следует подать в отставку. Он подчеркнул, что у чиновника нет морального права говорить о таких вещах и принимать решение за миллионы украинцев, для которых День Победы является священным праздником.

"Украинская власть поражена вирусом неонацизма и человеконенавистнической идеологии, раздирающей общество на части", – цитирует телеканал "360" Медведчука. Он напомнил, что многие герои Великой Отечественной войны, согласно новым законам, попали под запрет. Зато тех, кто воевал на стороне нацистов, официальные власти чествовать не боятся.

Автор: 2 марта 2020, 10:07

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