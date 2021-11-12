В России хотят сократить рабочий день в холодный период

Продолжительность рабочего дня в России в осенне-зимний период следует сократить на один час. С таким предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Свою инициативу Милонов уже направил министру труда и социальной защиты России Антону Котякову. Парламентарий пояснил, что в холодное время граждане тратят больше времени на дорогу до работы и обратно и эти затраты нужно компенсировать. Кроме того, политик считает, что сокращение рабочего дня повысит трудовую дисциплину и мотивацию сотрудников, сообщает "Радио 1".
"Прошу Вас рассмотреть возможности сокращения официального рабочего восьмичасового дня в зимний период (с 15 ноября по 28 февраля) за счет включения времени езды до рабочего места на один час", – цитирует RT обращение депутата к главе Минтруда.
Популярные темы форума
Беда
Масовая драка в Домодедово
Хоккеист Иван Биткин
Блефаропластика, у кого сделать