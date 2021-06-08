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Общество
В России предложили выплачивать деньги за рождение и воспитание детей

В России предложили выплачивать деньги за рождение и воспитание детей

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что государству следует больше поддерживать матерей с детьми.
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Политик отреагировал на призыв лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского к ограничению рождаемости в мире. По его мнению, в каждой семье должен быть один ребенок. В таком случае рост населения планеты остановится, и уровень жизни у многих улучшится, уверен глава фракции.

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 Виталий Валентинович Милонов

Виталий Валентинович Милонов депутат Госдумы

Виталий Милонов в корне не согласился с этой позицией. Депутат заявил, что каждый народ имеет право выбирать себе нормы жизни. Он отметил, что китайцы, американцы, японцы, эстонцы или канадцы, если захотят, могут насовсем отказаться от рождения детей.

Депутат добавил, что у России свой путь: одной из главных ценностей русского народа всегда было деторождение. Милонов подчеркнул, что многодетные семьи раньше пользовались большим уважением и почетом, и такое отношение к ним должно оставаться в обществе.

Он предложил издать закон, который бы приравнивал многодетных матерей к государственным служащим. Виталий Милонов выступил за то, чтобы женщины получали деньги за рождение и воспитание детей, передает "Общественная служба новостей".

Ранее депутат Госдумы призвал лишить коллекторов гражданства и пенсии по морально-этическим причинам. Виталий Милонов пояснил, что только негодяи могут названивать женщинам и угрожать им и их детям из-за долгов.

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Фото: Andrey Arkusha / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 8 июня 2021, 11:16 Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник

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