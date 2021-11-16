Немецкий политолог Рар назвал звонок Меркель триумфом Лукашенко

Немецкий политолог Александр Рар назвал звонок канцлера Германии Ангелы Меркель президенту Белоруссии Александру Лукашенко триумфом последнего.



Европейские политики уверены, что за миграционным кризисом, назревающем на границе Польше и угрожающем нестабильностью всему Евросоюзу, стоит Александр Лукашенко. Это накладывается на и без того сложное отношение Запада к президенту Белоруссии.

В связи с этим многие ждали очередного обострения, в частности, в двусторонних отношениях между Минском и Берлином. Ожидалась "публичная порка" – закрытие границ, новые политические и экономические санкции и даже, возможно, публичное признание нелегитимности президента Белоруссии.

Реальность, однако, оказалась противоположной. Канцлер Германии Ангела Меркель позвонила президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Их переговоры касались как раз кризиса с беженцами на польской границе.

"Она решила отказаться здесь от морали и попытаться напрямую и быстро решить вопрос", – рассказал политолог Александр Рар.

Он отметил, что произошедшее можно рассматривать как доказательство триумфа Александра Лукашенко над всем Евросоюзом, передает РИА ФАН. По его словам, сейчас ЕС пытаются снять с себя ответственность за назревающую гуманитарную катастрофу, хотя именно методы западных политиков и привели к ней.