Украинский генерал о польско-белорусском кризисе: Путин дожал Меркель

По мнению военного, наша страна якобы намерена перевести внимание НАТО со своих границ перед нападением с востока на Украину. Эксперт считает, что миграционный кризис между Польшей и Белоруссией был создан искусственно.
Виктор Ягун прокомментировал переговоры лидеров России, Германии и Белоруссии. "Путин дожал Меркель, и она вынуждена была пойти напрямую и разговаривать с диктатором", – заявил эксперт о разговоре канцлера ФРГ с президентом России и Александром Лукашенко.
Также генерал рассказал, что еще один важный момент – это вывод больших средств и сил с польско-литовской стороны на границе, и оттягивание значительных украинских сил. Виктор Ягун озвучил цифры: это приблизительно 15 тысяч бойцов всех подразделений.
Эксперт полагает, что таким образом был проведен отвлекающий маневр, чтобы переключить внимание от восточных границ Незалежной. И чтобы внимание НАТО И Евросоюза было сосредоточено на их границах, считает генерал.
Как писали "Дни.ру", политики Европы убеждены, что за миграционным кризисом между Польшей и Белоруссией стоит Александр Лукашенко. Ранее немецкий политолог Александр Рар назвал звонок канцлера Германии Ангелы Меркель главе Белоруссии триумфом последнего.