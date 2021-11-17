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Политика
Украинский генерал о польско-белорусском кризисе: Путин дожал Меркель

Украинский генерал о польско-белорусском кризисе: Путин дожал Меркель

Экс-замглавы СБУ генерал-лейтенант Виктор Ягун высказал свое мнение по по поводу миграционной ситуации между Белоруссией и Польшей.
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По мнению военного, наша страна якобы намерена перевести внимание НАТО со своих границ перед нападением с востока на Украину. Эксперт считает, что миграционный кризис между Польшей и Белоруссией был создан искусственно.

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Виктор Ягун прокомментировал переговоры лидеров России, Германии и Белоруссии. "Путин дожал Меркель, и она вынуждена была пойти напрямую и разговаривать с диктатором", – заявил эксперт о разговоре канцлера ФРГ с президентом России и Александром Лукашенко.

Также генерал рассказал, что еще один важный момент – это вывод больших средств и сил с польско-литовской стороны на границе, и оттягивание значительных украинских сил. Виктор Ягун озвучил цифры: это приблизительно 15 тысяч бойцов всех подразделений.

Эксперт полагает, что таким образом был проведен отвлекающий маневр, чтобы переключить внимание от восточных границ Незалежной. И чтобы внимание НАТО И Евросоюза было сосредоточено на их границах, считает генерал.

Как писали "Дни.ру", политики Европы убеждены, что за миграционным кризисом между Польшей и Белоруссией стоит Александр Лукашенко. Ранее немецкий политолог Александр Рар назвал звонок канцлера Германии Ангелы Меркель главе Белоруссии триумфом последнего.

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Фото: kremlin.ru
Автор: 17 ноября 2021, 08:35 Источник: "ПолитНавигатор" ✓ Надежный источник
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Две недели после выборов в Белоруссии: Лукашенко взял в руки оружие

комментарии

Ответить:

Гость900828
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После первых санкций пуйло решил применить гэбнёвый приём по дестабилизации политической ситуации в ЕС(из закрытых статей бюджета профинансировал доставку чёрных через Италию и Грецию)!Однако Евросоюз проглотил эту волну чёрных беженцев!После запрета сев.потока Германией совсем ооххууеелл и теперь вместе эти два выбблляяддккаа решили взорвать ситуацию на восточных границах ЕС!Из закрытых статей бюджета проспонсировал доставку аэрофлотом Курдов и <цензура>.азиатских жителей в Белую РУСЬ к Польской границе!Но белые не пропустят чёрных!Предлагаю объединить Литву,БелуюРусь и Польшу в единое государство!
Гость899720
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