Меркель наплевала на жаждущего общения Байдена

В январе этого года Джо Байден вступил в должность президента США. Попав в Белый дом, новоиспеченный американский лидер решил позвонить в первую очередь Ангеле Меркель, однако у немецкого канцлера, как пишет Wall Street Journal, были другие планы.
Журналисты узнали, что в тот день Меркель собиралась уехать в свой коттедж под Берлином, поэтому она отказалась от разговора с президентом США, Более того, канцлер Германии посчитала жест Байдена, который таким образом хотел продемонстрировать возвращение к трансатлантической стабильности, неуместным.
В итоге первая беседа президента США прошла с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, а телефонные переговоры с Ангелой Меркель состоялись через два дня. Еще спустя сутки хозяин Белого дома поговорил с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Напомним, в ноябре прошлого года в США проходили выборы президента. Джо Байден обошел своего предшественника Дональда Трампа, набрав 306 голосов выборщиков. Ранее "Дни.ру" писали о политической карьере нового американского лидера и уточняли, что он несколько раз пытался занять кресло в овальном кабинете Белого дома.
Популярные темы форума
Что вы думаете о тиктоке?
Что делать если парень не дает проходу
Что происходит в России?
Абдоминопластика после родов
Парень начал красить ногти
Как отучить сына курить?