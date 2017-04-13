Ким Чен Ын пригрозил агрессору Трампу

Северная Корея пригрозила США ответным ударом в случае нападения на свои ядерные объекты. Пхеньян знает о планах Вашингтона устроить провокации на территории страны и следит за всеми передвижениями вражеских войск у своих границ.

Северокорейский дипломат Зин Зен Хев, озвучивая официальную позицию руководства страны, заявил о том, что ситуация на Корейском полуострове становится неконтролируемой из-за действий США и их южнокорейских марионеток. "Вашингтон и Сеул развернули действия, которые ставят своей целью ликвидацию всего полуострова, свержение нашего лидера и готовят нанесение превентивного удара по ракетным и ядерным объектам КНДР", – сказал дипломат.

В духе победных реляций Зин Зен Хев заявил, что армия и народ бдительно следят за происками враждебных сил и, если с их стороны будет хоть малейшая провокация, готовы нанести ответный удар и раздавить провокацию.

По сведениям южнокорейских и китайских СМИ, Пхеньян готовит очередное испытание ядерного оружия, а также планирует новые запуски баллистических ракет на 15 апреля. В этот день в стране отмечается день рождения лидера КНДР Ким Ир Сена – 105-летие со дня рождения первого президента страны или "Солнца нации", как его называют в Северной Корее.

Между тем, у берегов Корейского полуострова развернута ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Карл Винсон". В Сеуле отмечают, что американцы не станут предпринимать серьезных военных действий против Северной Кореи без тесного сотрудничества с Южной.

В свою очередь, премьер-министр Японии Синдзо Абэ не исключил того, что Северная Корея может располагать возможностями для нанесения ракетного удара, используя боеголовки с отравляющим веществом зарин. По данным экспертов северокорейские ракеты по своим техническим характеристикам могут долететь до Японии и Южной Кореи.

Президент США Дональд Трамп на днях заявил, что Ким Чен Ын совершает большую ошибку, готовя новые испытания. Американский президент считает, что нельзя позволить такой стране как КНДР иметь ядерное оружие.

Военная риторика с обеих сторон свидетельствует о серьезном обострении ситуации вокруг Корейского полуострова. Штаты пытаются втянуть в этот процесс Китай: Дональд Трамп попросил лидера Поднебесной Си Цзиньпина напомнить КНДР об атомных подлодках США. Пекин же пока не горит желанием втягиваться в конфликт. Ему, скорее, уготована роль миротворца.

Угрозы из Вашингтона сделали свое дело: есть информация о том, что Ким Чен Ын отдал приказ об эвакуации из Пхеньяна нескольких тысяч жителей в связи с тем, что бомбоубежища в столице страны не смогут вместить все население 600-тысячного города.

Ранее за проведенные неоднократно ядерные испытания Северную Корею наказывали международными санкциями, но Пхеньян заявлял, что не намерен отказываться от ядерной программы из-за постоянного давления на него Сеула и Вашингтона.



