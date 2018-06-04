В программе Киселева на "России 1" Ким Чен Ыну пририсовали улыбку

В программе "Вести недели" с Дмитрием Киселевым на телеканале "Россия 1" лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну пририсовали улыбку на совместной фотографии с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. На разницу между оригинальным снимком и тем, что появился на экранах, обратили внимание пользователи Сети.

Зрители обратили внимание на снимок, который был выведен на экран за спиной Дмитрия Киселева, когда он говорил о встрече Ким Чен Ына с Сергеем Лавровым. В кадре северокорейский лидер с улыбкой пожимает руку российскому министру.

Примечательно, что снимка с этого ракурса пользователям найти не удалось. Однако похожий был опубликован в Сети, в том числе на официальной странице Министерства иностранных дел России в Instagram. Единственное отличие – выражение лица Ким Чен Ына. На оригинальном фото он выглядит более серьезным.

Пользователи Сети стали гадать, что стало причиной подобного вмешательства. Если редакторам программы нужен был улыбающийся Ким Чен Ын, достаточно было просто найти другой снимок – на встрече с Сергеем Лавровым он своих положительных эмоций не скрывал.

Некоторые предположили, что были сделаны два практически идентичных снимка, на которых глава КНДР и министр иностранных дел России стоят в одинаковых позах. Якобы широкое распространение получила фотография с суровым Ким Чен Ыном, а создателям "Вестей недели" с Дмитрием Киселевым удалось раздобыть более редкий кадр. Сам он пока не давал комментариев по поводу заинтересовавшего пользователей Сети кадра.