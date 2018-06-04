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Киселев несуразно оправдался за скандал в "Вестях недели"

Дмитрий Киселев. Кадр youtube.com
Ведущий программы "Вести недели" Дмитрий Киселев объяснил появление в эфире телеканала "Россия 1" якобы отредактированной фотографии Ким Чен Ына с пририсованной улыбкой. Он заявил, что мимика лидера КНДР настоящая, а такой эффект является результатом скорострельной съемки.
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Дмитрий Киселев категорически отрицает, что совместный снимок лидера КНДР Ким Чен Ына и главы МИД России Сергея Лаврова, показанный в эфире программы, подвергался редактуре. "Нет, точно. Всегда же фотографируют с высокой скорострельностью объективов. Вот и получаются разные мимические фазы", – объяснил несостыковку журналист.

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Так или иначе, слова Киселева не дали полного ответа на вопрос. Дело в том, что на фотографии, которая была использована в программе, есть логотип автора: "РИА Новости". При этом в фотобанке информационного агентства есть лишь один кадр с такого ракурса, и там лидер КНДР не улыбается, передает агентство "Говорит Москва".

Ранее сообщалось, что пририсованную улыбку у главы КНДР заметили пользователи соцсетей. Проницательные зрители отметили, что на официальном снимке, где Ким Чен Ын пожимает руку Сергею Лаврову, улыбается только последний. Однако в версии программы "Вести недели" радость присутствует на лицах обоих.

Напомним, Сергей Лавров встретился с Ким Чен Ыном 31 мая во время визита в Северную Корею. Министр пригласил главу КНДР в Россию. В свою очередь тот поблагодарил за приглашение и попросил передать привет Владимиру Путину и всему российскому народу.

Автор: Михаил Вштанов4 июня 2018, 14:41

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