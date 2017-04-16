Проводить ракетные пуски Северную Корею заставляют США

Американские политики с радостью встретили новость о том, что очередные ракетные испытания Северной Кореи окончились провалом. Эксперты уверены, что власти КНДР вынуждены поддерживать постоянную боевую готовность страны, поскольку считают, что это единственная гарантия против американского вторжения.

Обострение ситуации на Корейском полуострове заставило многих экспертов вновь начать говорить о возможности начала крупномасштабного военного конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе с применением ядерного оружия. Однако постепенно ситуация стабилизировалась и даже ракетные стрельбы КНДР не приблизили мир к атомному противостоянию.

Специалисты считают, что власти США не случайно с одобрением отнеслись к провалу испытаний. "Я не сомневаюсь, что американцы желают нанести удар по Корее, если убедятся, что им не смогут ответить. И вот тогда они обещанный удар нанесут", – цитирует "РЕН ТВ" политолога и американиста Михаила Синельникова-Оришака.

В связи с этим власти Северной Кореи заинтересованы в том, чтобы постоянно поддерживать боеготовность на наивысшем уровне. "Одна из гарантий отсутствия такого удара как ни парадоксально – дальнейшие испытания КНДР своих ракет", – подчеркнул эксперт.

Подобный же вывод можно сделать из официального заявления Северной Кореи, которое было выпущено после ракетных испытаний. "Меры для повышения ядерных вооруженных сил являются самооборонными мерами нашей страны и усилиями для обеспечения мира и безопасности на Корейском полуострове. Это законные права суверенного государства", – цитирует РИА Новости заместителя первого департамента Европы Министерства иностранных дел КНДР Кима Ен Хо.

Он отметил. что о запуске ракеты не было объявлено официально, однако даже если испытания проводились, в этом нет ничего удивительного или ненормального. Напомним, ранее для устрашения Северной Кореи в Японское море вошла ударная группа кораблей США во главе сатомным авианосцем "Карл Винсон". При этом генштаб КНДР пригрозил нанести "внезапный превентивный удар" по американским военным объектам в случае провокации.