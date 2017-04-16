Проводить ракетные пуски Северную Корею заставляют США
Обострение ситуации на Корейском полуострове заставило многих экспертов вновь начать говорить о возможности начала крупномасштабного военного конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе с применением ядерного оружия. Однако постепенно ситуация стабилизировалась и даже ракетные стрельбы КНДР не приблизили мир к атомному противостоянию.
Специалисты считают, что власти США не случайно с одобрением отнеслись к провалу испытаний. "Я не сомневаюсь, что американцы желают нанести удар по Корее, если убедятся, что им не смогут ответить. И вот тогда они обещанный удар нанесут", – цитирует "РЕН ТВ" политолога и американиста Михаила Синельникова-Оришака.
В связи с этим власти Северной Кореи заинтересованы в том, чтобы постоянно поддерживать боеготовность на наивысшем уровне. "Одна из гарантий отсутствия такого удара как ни парадоксально – дальнейшие испытания КНДР своих ракет", – подчеркнул эксперт.
Подобный же вывод можно сделать из официального заявления Северной Кореи, которое было выпущено после ракетных испытаний. "Меры для повышения ядерных вооруженных сил являются самооборонными мерами нашей страны и усилиями для обеспечения мира и безопасности на Корейском полуострове. Это законные права суверенного государства", – цитирует РИА Новости заместителя первого департамента Европы Министерства иностранных дел КНДР Кима Ен Хо.
Он отметил. что о запуске ракеты не было объявлено официально, однако даже если испытания проводились, в этом нет ничего удивительного или ненормального. Напомним, ранее для устрашения Северной Кореи в Японское море вошла ударная группа кораблей США во главе сатомным авианосцем "Карл Винсон". При этом генштаб КНДР пригрозил нанести "внезапный превентивный удар" по американским военным объектам в случае провокации.
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