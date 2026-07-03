Жизнь в эмиграции заставляет некогда главного юмориста страны идти на самые неожиданные шаги ради заработка и лояльности новой публики на чужбине.



Разменявший шестой десяток супруг Аллы Пугачевой продолжает колесить по миру в поисках заработка, соглашаясь на самые сомнительные предложения от зарубежных богачей. На этот раз Максим Галкин* всплыл в одном из самых роскошных мест планеты — элитном яхт-клубе Монако. Видеозапись его выступления мгновенно разлетелась по социальным сетям, вызвав волну недоумения и язвительных комментариев. Гости закрытого мероприятия явно не ожидали, что вечер превратится в бенефис беглого комика, который решил сменить амплуа юмориста на карьеру певца.

Для искушенной публики Монако Галкин* приготовил весьма специфический сюрприз. Артист неожиданно запел на украинском языке, исполнив хит Степана Гиги "Любов то сон". Судя по кадрам, юморист изо всех сил старался угодить заказчикам банкета, демонстрируя невероятное рвение. Пока Алла Борисовна пытается сохранить остатки былого величия, ее молодой супруг вынужден отрабатывать каждый цент. В кулуарах шепчутся, что расходы звездного семейства давно превышают их реальные доходы. Замок в подмосковной грязи простаивает, счета в европейских банках тают, а привычка жить на широкую ногу никуда не исчезла. Именно поэтому шоумен соглашается на любые частные заказы, превращаясь из элитного артиста в обычного тамаду для состоятельных эмигрантов.

Примечательно, что на этой же сцене в Монако зажигал легендарный солист группы Modern Talking Томас Андерс. Однако немецкий поп-идол не стал опускаться до политических реверансов и дешевого заигрывания с аудиторией. Он просто исполнил свой золотой хит "Cheri, Cheri Lady", заставив гостей ностальгировать по старым добрым временам. Присутствие европейской легенды лишь подчеркнуло незавидное положение российского комика. Немецкий певец вел себя с достоинством мировой звезды, в то время как Галкин* метался по сцене, пытаясь выдать максимум эмоций на неродном для себя языке.

Похоже, выступления на украинских корпоративах становятся для мужа Примадонны основным источником дохода. Светские хроникеры подсчитали, что только за последние полтора месяца Галкин* провел уже два подобных мероприятия. Первым громким заказом стала пафосная свадьба грузинского бизнесмена Ники Ломиа и его невесты на Лазурном Берегу в Каннах. Вторым прибыльным местом оказался день рождения обладательницы титула "Мисс Украина" 2019 года Маргариты Паша. Эта закрытая вечеринка собрала весь цвет беглой и сочувствующей элиты. Помимо Галкина*, развлекать гостей приехали певица Светлана Лобода, телеведущая Екатерина Варнава и бывший резидент Comedy Club Игорь Меерсон.

При этом сам Галкин* пытается демонстрировать хорошую мину при плохой игре. В своих социальных сетях он то и дело хвастается подтянутой фигурой, позируя с голым торсом на фоне средиземноморских пейзажей. Но обмануть преданных поклонников не удается. Люди прекрасно понимают, что выступления в яхт-клубах перед жующей публикой — это серьезное падение для артиста, который еще недавно собирал многотысячные стадионы в России и вел прайм-таймовые шоу на федеральных каналах. Теперь же ему приходится петь чужие песни, надеясь, что богатые заказчики подкинут еще немного евро на безбедную старость.

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом.