Уехавший из России Галкин* отказался выходить на сцену без этого простого русского блюда

Максим Галкин* ошарашил организаторов своих заграничных концертов дерзкими капризами, выкатив невероятный список условий для за кулисами.



Жизнь на чужбине, похоже, заставила беглого шоумена Максима Галкина* по-новому взглянуть на привычные вещи и вспомнить о своих истоках. В распоряжении журналистов оказались свежие требования комика к организаторам выступлений, и этот документ способен повергнуть в шок даже бывалых промоутеров.

Как выяснилось, проживающий за рубежом юморист воспылал небывалой любовью к традиционной кухне. За кулисами его гримерки перед каждым выходом на подмостки должен накрываться богатый стол, наполненный душевными кулинарными изысками. Главным условием стало наличие любимого народного кушанья: организаторы обязаны доставить артисту свежайшие румяные пирожки с капустой, мясом и картошкой. Без этих подлинных символов русской кухни юморист просто отказывается настроиться на нужный лад.

Но на одном лишь пирожке аппетиты артиста не заканчиваются. К пышной выпечке комик затребовал аккуратную нарезку из отварного говяжьего языка, а также ядреные национальные приправы — острый хрен и жгучую горчицу. Запивать все это ностальгическое великолепие иноагент предпочитает литром натурального ягодного морса. Не забыл юморист и про десерт: в меню числится любимое многими с детства печенье курабье, а также классические мясные, сырные и фруктовые тарелки.

Впрочем, от привычек настоящего звездного барина Галкин* отказываться тоже не собирается. Душевные домашние пирожки и жгучий хрен в его меню должны соседствовать с премиальным европейским алкоголем высокой категории. Комик требует подавать в гримерку исключительно изысканное белое полусухое вино категорий не ниже французской AOC, итальянской DOCG или испанской DOCa. А для более крепких напитков организаторы обязаны заранее подготовить специальный правильный бокал под коньяк.

Особое внимание в райдере уделено безупречному внешнему виду артиста. Свои знаменитые пышные кудри шоумен доверит далеко не каждому инструменту. В списке обязательных вещей фигурирует дорогостоящий стайлер Dyson Airwrap строго с круглой насадкой, чтобы укладка смотрелась идеально при любом освещении. Кроме того, в гримерной артиста должны быть упаковка медицинских масок и абсолютно новый коврик для переобувания — гигиена и комфорт беглого артиста превыше всего.

Размах финансовых и логистических аппетитов юмориста и вовсе поражает воображение. Для себя и своей команды из четырех человек Галкин* запрашивает авиабилеты, встречу прямо у трапа и трансфер исключительно на представительских автомобилях с личным водителем. Проживать комик согласен только в роскошных пятизвездочных отелях.

Но самым впечатляющим пунктом стали суточные. Организаторы должны выплачивать по 1000 долларов или евро за каждый день пребывания в стране не только самому артисту, но и каждому члену его коллектива. В итоге только карманные расходы команды обходятся принимающей стороне в огромную сумму.

*Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.