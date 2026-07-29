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Униженную Аллу Пугачеву с позором гонят из замка в Юрмале

Униженную Аллу Пугачеву с позором гонят из замка в Юрмале
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Певица рискует оказаться буквально на улице в самый разгар балтийского отдыха.

Лето в Латвии всегда казалось для Аллы Пугачевой и ее супруга-иноагента Максима Галкина* неприкосновенной гаванью, наполненной тишиной, морским бризом и светским шиком. В течение целого десятилетия артистка выбирала одну и ту же роскошную виллу, успев превратить чужие квадратные метры в настоящий семейный очаг. Однако в этом году долгожданный отпуск на побережье превратился в затяжной нервный кошмар.

Бывшую Примадонну отечественной эстрады фактически попросили с вещами на выход. Владелец легендарного особняка решил срочно избавиться от элитной недвижимости, не дожидаясь окончания отпускного сезона звездной пары. И пока 75-летняя артистка выкладывает астрономические суммы за проживание, ее буквально выставляют за дверь ради потенциальных покупателей.

Цена комфорта бежавших из России артистов кусается: только за один месяц проживания в особняке Пугачева отдала более 6,2 миллиона рублей. Аренда вылилась в целое состояние, ведь певица планировала не только насладиться мягким климатом, но и блеснуть на фестивале своей давней подруги Лаймы Вайкуле.

Однако запредельные чеки не гарантировали бессменной хозяйке сцены даже банального уважения. Риелторы, занимающиеся продажей особняка, без зазрения совести отправляют артистку "погулять" по улицам Юрмалы, когда в дом приходят потенциальные покупатели. Владельцы делают это намеренно, чтобы звездная тень не смущала богатых клиентов.

История самой усадьбы тянет на отдельный светский детектив. Виллу выставил на торги один из бывших совладельцев скандально известного Parex Banka. Первоначально элитный лот оценивали в астрономические 10 миллионов евро (около 888 миллионов рублей). Желающих приобрести объект с богатой историей долгое время не находилось, поэтому собственник пошел на крайние меры и сбросил цену почти вдвое — до 6 миллионов евро (примерно 523 миллиона рублей).

Такая гигантская скидка мгновенно привлекла внимание состоятельных господ. Теперь просмотры роскошных палат идут один за другим. По имеющейся информации, будущий хозяин загородной резиденции покупает ее исключительно для личного проживания. Это означает лишь одно: сказочной эпохе Пугачевой в Юрмале пришел окончательный конец. Новый собственник едва ли согласится терпеть пожилых съемщиков, пусть и с громкими именами.

Сама Алла Борисовна съезжать категорически не хочет. За 10 лет регулярных визитов она привыкла к каждому уголку этого дома и считала себя VIP-арендатором с особыми привилегиями. Певица искренне рассчитывала, что многолетняя верность объекту убережет ее от любых ультиматумов.

Однако суровая реальность показала: перед большими деньгами бессилен даже бывший статус певицы №1. Сейчас звездное семейство судорожно пытается договориться и выторговать себе право остаться хотя бы до конца сезона, но переговоры заходят в тупик, а перспектива остаться без любимого приюта становится все более реальной.

*Признан иностранным агентом на территории Российской Федерации.

Шоу-бизнес в Telegram

29 июля 2026, 09:19
Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"Макс" / Mash✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Смена Пугачевой, Билану и Криду: "Новая волна" в Казани открывает новых звезд

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