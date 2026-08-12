Шокирующие слухи о тяжелом недуге и наглом обмане сбежавшей из России Аллы Пугачевой всколыхнули Сеть.



Вокруг уехавшей из страны 77-летней Аллы Пугачевой разгорается колоссальный скандал, который грозит окончательно сорвать маску с "благополучной" жизни певицы за границей. Популярный блогер Диана, проживающая в Латвии, выступила с сенсационным заявлением: Примадонна могла нагло обмануть общественность, скрывая реальные причины своего тяжелого состояния.

Как утверждают источники из окружения певицы, версия о том, будто артистка упала и сломала ногу, из-за чего несколько месяцев была прикована к постели, может быть ложью. Фанаты регулярно замечали артистку на прогулках в Юрмале, а авторитетные врачи в личных беседах с блогером якобы подтвердили: никакого случайного перелома не было и в помине. Подлинный диагноз звезды, если верить слухам, выглядит куда более пугающе.

"Врачи написали мне в личку, что Пугачева не могла сломать ногу. Сначала разрушается бедро, и уже давно. И певица упала потому, что у нее разрушаются кости! А не потому, что она упала и сломала шейку бедра", — раскрыла шокирующую версию сетевая знаменитость.

Ситуацию, по мнению блогера, катастрофически усугубляет колоссальный стресс, в который артистку втянул ее молодой муж. В Сети уверены: именно Галкин* виновен в том, что певица стремительно теряет последние силы и угасает прямо на глазах. Бегство из России, жесткое отторжение публики, бесконечный хейт и суровый эмигрантский быт стали для пожилой звезды тяжелейшим испытанием.

"Я считаю, что Галкин* не уберег Пугачеву. Галкин* ей, конечно, укоротил жизнь тем, что вынудил ее оказаться в такой среде, где столько хейта, буллинга, стресса и проблем", — подчеркнула Диана.

Несмотря на тревожные слухи о разрушении скелета и адских болях, сама певица и ее окружение воздерживаются от комментариев и продолжают делать вид, будто все под контролем. Недавно о случайной встрече с артисткой проговорилась светская обозревательница Божена Рынска. По ее словам, Примадонна в сопровождении подросших детей Гарри и Лизы медленно прогуливалась по латвийскому побережью.

Поклонники с тревогой следят за новостями и искренне надеются, что пугающие диагнозы окажутся лишь вымыслом хейтеров, а некогда главная звезда отечественной эстрады сможет справиться со всеми невзгодами.

*Признан иностранным агентом на территории Российской Федерации по решению Министерства юстиции РФ.